04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Seyfi Dingil 20 yıldır ihmal edilmiş yollara neşter vurdu

04 Nisan 2017 Salı, 18:03
Başkan Seyfi Dingil 20 yıldır ihmal edilmiş yollara neşter vurdu
Başkan Seyfi Dingil 20 yıldır ihmal edilmiş yollara neşter vurdu

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın ilçesi İskenderun genelinde altyapısı tamamlanan mahallerde asfalt çalışmalarına devam eden İskenderun Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan ve yaklaşık 20 yıldır ihmal edilmiş yolları komple kazıyarak asfaltlama çalışmalarına başladı.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kent genelinde devam eden asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, yıllardır ihmal edilmiş olan, alt yapısını tamladıkları kent merkezindeki yollarında kazılarak sıcak bitüm asfalt ile yeniden yapıldığını söyledi. İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak kent merkezindeki ana caddelerden biri olan Ulu Camii caddesinde asfalt çalışmalarına başladı.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, öncelikle alt yapısını tamamladığımız mahallelerin yanı sıra kent merkezinde de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Kent genelinde başlatmış olduğumuz asfalt çalışmaları Ulu Camii caddesinde devam ediyor. Ekiplerimiz caddede ilk önce yol üzerinde bulunan eski asfaltın kazıma işlemi gerçekleştiriyor. 20 yıldır ihmal edilmiş ve kazma dahi vurulmamış kent merkezindeki cadde boyunca kazıma işlemi tamamlandıktan sonra yol sıcak bitümlü asfalt ile kaplanacak. Şehrin en önemli ana arterlerinden birinde yollar daha güzel daha düzenli ve ulaşım daha rahat olacak" dedi.

Ulaşım asfalttan sonra daha rahat olacak
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Alt yapısı biten bütün yollarımızda uzun yıllar kullanılacak olan kaliteli ve konforlu asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulu Camii de kazıma ve asfalt çalışmaları bittikten sonra, Şehit Pamir caddesinde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
(MSM-Y)

04.04.2017 18:11:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA TEPKİLER
LYS İskenderun'da da yapılacak
YEREL

LYS İSKENDERUN'DA DA YAPILACAK
Hatay'da cinayet
YEREL

HATAY'DA CİNAYET
BM'den Suriyelilere 19 tırlık yardım
YEREL

BM'DEN SURİYELİLERE 19 TIRLIK YARDIM
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI

Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARI
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL

HATAY'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 15 tutuklama
YEREL

HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 15 TUTUKLAMA
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
CHP İskenderun İlçe Başkanı Mansuroğlu, Meclis üyesini istifaya çağırdı
YEREL

CHP İSKENDERUN İLÇE BAŞKANI MANSUROĞLU, MECLİS ÜYESİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Hatay'da CHP'li belediye meclis üyesine partiden ihraç istemi
YEREL

HATAY'DA CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE PARTİDEN İHRAÇ İSTEMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Nisan'da Hatay'a geliyor
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 7 NİSAN'DA HATAY'A GELİYOR
Düğün yapmak yerine yetimleri giydirdiler
YEREL

DÜĞÜN YAPMAK YERİNE YETİMLERİ GİYDİRDİLER
Engellere aldırmadı, aşkın kitabını yazdı
YEREL

ENGELLERE ALDIRMADI, AŞKIN KİTABINI YAZDI
Başkan Altan, pazarda &quot;evet&quot; için destek istedi
YEREL

BAŞKAN ALTAN, PAZARDA "EVET" İÇİN DESTEK İSTEDİ
Şehit polis Erin anısına hatıra ormanı kuruldu
YEREL

ŞEHİT POLİS ERİN ANISINA HATIRA ORMANI KURULDU