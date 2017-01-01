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Başkan Seyfi Dingil 20 yıldır ihmal edilmiş yollara neşter vurdu



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın ilçesi İskenderun genelinde altyapısı tamamlanan mahallerde asfalt çalışmalarına devam eden İskenderun Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan ve yaklaşık 20 yıldır ihmal edilmiş yolları komple kazıyarak asfaltlama çalışmalarına başladı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kent genelinde devam eden asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, yıllardır ihmal edilmiş olan, alt yapısını tamladıkları kent merkezindeki yollarında kazılarak sıcak bitüm asfalt ile yeniden yapıldığını söyledi. İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak kent merkezindeki ana caddelerden biri olan Ulu Camii caddesinde asfalt çalışmalarına başladı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, öncelikle alt yapısını tamamladığımız mahallelerin yanı sıra kent merkezinde de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Kent genelinde başlatmış olduğumuz asfalt çalışmaları Ulu Camii caddesinde devam ediyor. Ekiplerimiz caddede ilk önce yol üzerinde bulunan eski asfaltın kazıma işlemi gerçekleştiriyor. 20 yıldır ihmal edilmiş ve kazma dahi vurulmamış kent merkezindeki cadde boyunca kazıma işlemi tamamlandıktan sonra yol sıcak bitümlü asfalt ile kaplanacak. Şehrin en önemli ana arterlerinden birinde yollar daha güzel daha düzenli ve ulaşım daha rahat olacak" dedi.



Ulaşım asfalttan sonra daha rahat olacak

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Alt yapısı biten bütün yollarımızda uzun yıllar kullanılacak olan kaliteli ve konforlu asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulu Camii de kazıma ve asfalt çalışmaları bittikten sonra, Şehit Pamir caddesinde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

(MSM-Y)



04.04.2017 18:11:47 TSI

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