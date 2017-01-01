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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Sporun mutfağındakiler gençlerle buluştu

04 Nisan 2017 Salı, 18:10
Sporun mutfağındakiler gençlerle buluştu
Sporun mutfağındakiler gençlerle buluştu

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği 'Gençlik Sohbetleri' paneli kapsamında sporun mutfağındakiler Muşlu gençlerle buluştu.
Sporun konuşulduğu panele CNN Türk Spor Muhabiri Emre Tilev ve TRT Spor Yorumcusu Cevdet Ünüvar konuşmacı olarak katıldı. Panel öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Ünüvar, panelin ikincisini Muş'ta yaptıklarını belirtti. Muş'un gezilip görülmesi ve anlatılması gereken bir il olduğunu dile getiren Cevdet Ünüvar, gelmeden önceki düşünceleriyle, şu anki düşüncelerinin çok farklı olduğunu söyledi. Panelde gençlerle söyleşi yapacaklarını belirten Ünüvar, "Bulunduğumuz yerde hem gençlerle söyleşiyoruz hem de gözlem yapıp ilgili kişilere bunları aktarmış oluyoruz. Bir nevi temsilcilik, gözlemcilik yapıyoruz. Muş'un gençleri programa yoğun ilgi gösteriyor" dedi.
Dağarcıklarındaki tecrübelerini gençlerle paylaşacaklarını kaydeden Ünüvar, "Sporun mutfağındakiler, adından da anlaşılacağı üzere sporun içinde olan insanların dağarcığındaki tecrübelerini paylaşmasıyla ilgili, spor spikeri Emre Tilev'in moderatörlüğü, benim sunumum ve mesleki olarak yaşadıklarımız, dünden bugüne gelişen hadiseleri hikaye formatında paylaşacağız. Yaşadığımız mesleki hayatın içerisinde olan bitenleri paylaşacağız. Bizim anektotlarla ilgili kendilerine yepyeni bir rota çizmelerini ve belki de içlerinde saklı spor yazarlığını, hakemliği ya da kulüp başkanlığını, futbolculuğunu, başka bir spor branşını hayal ettikleri sporun içindeki bir görevi, nasıl yapabileceklerine dair akıllarında olan soruları cevaplandırmak için buradayız" diye konuştu.
Panelde katılımcılara yönelik tecrübelerini paylaşan Emre Tilev ise, gençlerle birlikte olmanın kendilerine keyif verdiğini dile getirerek, "Geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesi açısından, geleceğin Türkiye'sinin daha sağlıklı ve hedeflenen noktaya taşınması anlamında yapacağımız söyleşide kendinizle ilgili çok önemli noktaları fark edeceksiniz. Hayatta beklentilerimiz, arzularımız, hayallerimiz, bu hayallerimiz karşılığında bizlerle birlikte olacak ve bizim hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız ümitlerimiz var. Sizin kendinizle ilgili verileriniz, sizin için çok önemli" dedi.
Ünüvar ve Tilev, panel sonunda gençlerden gelen soruları yanıtladı. Paneli Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan, spor kulüplerinin temsilcileri ve öğrenciler izledi.
(NA-MSA-Y)

04.04.2017 18:18:52 TSI
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