04 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başbuğ Türkeş Samsun'da anıldı

04 Nisan 2017 Salı, 18:15
Başbuğ Türkeş Samsun'da anıldı
Başbuğ Türkeş Samsun'da anıldı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Başbuğ Alparslan Türkeş, Site Camisi'nde düzenlenen mevlit programı ile anıldı.
MHP Samsun İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Samsun il Başkanlığı tarafından Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının seneyi devriyesi nedeniyle mevlidi şerif programı düzenlendi. Mevlit programına MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yalçın Altıntaş, MHP ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, ülkü ocaklı gençler ve partililer katıldı.
(SAM-SLH-Y)

04.04.2017 18:24:00 TSI
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