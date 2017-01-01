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Alparslan Türkeş, ölümünün 20'nci yılında Salihli'de anıldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş, vefatının 20'nci yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde anıldı.

Mehmet Akın Başkanlığı'ndaki MHP Salihli İlçe Teşkilatı tarafından 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş'in anısına, Türk Ocakları Meydanı'nda lokma hayrı yapıldı. Lokma hayrına AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alparslan Türkeş'in ölümünün 20'nci yılında MHP Salihli İlçe Teşkilatı olarak rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, merhum Alparslan Türkeş'in, Türk siyasetinin daima aranan, birleştirici üslubu, yapıcı eleştirileri ve yol gösterici kimliği ile milletin gönlünde haklı bir yer edindiğini ifade ederek, "Türk Dünyasının bilge lideri, Türk milliyetçilerinin Başbuğ'u, Alparslan Türkeş Bey'in Hakk'a yürüyüşünden bu güne, kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki yeri ve önemi hiç değişmedi. Merhum Alparslan Türkeş, sadece bir siyasi partinin lideri değil, fikirleriyle ve yaşantısıyla gerçek bir vatansever, Türk Milleti ve Türk Devleti'ne olan bağlılığı ile Türk siyasi tarihinde yeri asla doldurulamayacak büyük bir devlet ve fikir adamıdır. Başbuğ Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 20'nci yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Mekanı Cennet, Ruhu şad olsun." dedi.

Lokma hayrı yapılan dua ile son buldu.

(BA-SC)



04.04.2017 18:32:19 TSI

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