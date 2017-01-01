YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik buluşmasına katılan 40 genç geri döndü

Gençlik buluşmasına katılan 40 genç geri döndü



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonunu ve Tuzla Ağrılılar Derneğinin organize ettiği Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Gençlik Buluşması' kampı sona erdi.

Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonun organize ettiği Tuzla Ağrılılar Derneği ve Tuzla Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 'Gençlik Buluşması' kampı için davet edilen Ağrı'dan 1918 Ağrı Derneği ve 15 Temmuz Ağrı Gençlik Derneği 40 genç ile kampa katıldı. 6 gün süren kampta Ağrı'dan giden gençler çeşitli etkinliklerde bulundu. Tuzla Belediyesi tarafından tahsisi edilen araç ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri gezdirilip mini bir İstanbul turu yapıldı. Ağrı'dan giden gençler İstanbul Maltepe de yapılan Ağrı Günlerine katılıp dernek yöneticilerine yardım ettiler. Daha sonra Tuzla Belediyesince yapılan 'Kültürlerin Buluşması' konferans ve konserine katıldılar. Bu etkinliğin Ağrılı Gençler için çok verimli olduğunu söyleyen 15 Temmuz Ağrı Gençlik Derneği Başkanı Davut Tunç, "Söz konusu Ağrı ve Ağrılılar olunca geri adım atmayan organizasyonu yapan Ağrı Kültür Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Aydemir, Bizi misafir eden ve bizlerin Ağrı'dan İstanbul'a gitmesi için araç tahsis eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'a ilgi alakalarını esirgemeyen ve bizlere kampı açan Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, kamp programımızın sponsorluğunu yapan Tuzla Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet Üşen, kamp çalışan bütün personelle, Ağrı Kültür Dernekler Federasyonu Basından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Cezmi Samuk'a, Ağrı Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Zeki Çelik'e ve proje boyunca bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan Ağrı Kültür Dernek Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın ve Gençlik Kollarından sorumlu ablamız, anamız Nazan Mehtap Şevkatli'ye sonsuz teşekkür ediyoruz"diye konuştu.

Ağrılı Gençlerin zaman zaman Ağrı'dan çıkıp batı illerinden buna benzer etkinliklerle nefes aldığını belirten 1918 Ağrı Dernek Başkanı Sadrettin Levent, "Ağrının Değerleri olan ve Batı illerinden birer Ağrı elçisi gibi çalışan Ağrı Kültür Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Aydemir, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Tuzla Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet Üşen ve Ağrı Kültür Dernek Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın ve Gençlik Kollarından sorumlu Nazan Mehtap Şevkatli'nin bu kapsamlı programı bizler için hem verimli oldu hem de bizlerin bundan sonra daha azimli çalışmasına çok büyük katkı sağladı. Ağrılı Gençler bu büyüklerimizin yaptıkları ve yapacakları her türlü etkinlikte canla başla yanlarında olacaktır ve bu jestlerini bir ömür boyunca dua ile yad edeceklerdir"dedi.

(AG-Y)



04.04.2017 18:35:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER