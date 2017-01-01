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Kars Belediyesi ağaçları buduyor

04 Nisan 2017 Salı, 18:29
Kars Belediyesi ağaçları buduyor
Kars Belediyesi ağaçları buduyor

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.
Kış aylarının bitmesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde ağaç budama ve ekme çalışmaları devam ediyor. Şehrin ana caddeleri başta olmak üzere tüm cadde, sokak, refüj ve parklarda, belediyenin sorumluluğunda olan tüm alanlarda budama ve yeşillendirme faaliyetlerine titizlikle devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri süratle işlerini sürdürüyor.
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Ağaç budama işlemleri ile elektrik ve iletişim hatlarının ağaç dallarından kaynaklı tehlike oluşturması önleniyor. Görüşü engelleyen yerlerdeki budama işlemleri oluşabilecek kaza riskini en aza indirmiş olurken bir taraftan da yollar üzerine eğilmiş dallarda bu arada göz estetiğine uygun bir şekilde budanarak şehrin genel görüntüsü daha güzel hale getiriliyor. Budanan ağaçlardan elde edilen odunların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak" dedi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan budama konusunda öncelik gerektiren ağaç ve dallar varsa bunların Kars Belediyesi Çözüm Masası'na bildirilmesi ya da müdürlüğümüze dilekçe verilmesi suretiyle kesme ve budama işlerinin teknik ekibimiz tarafından değerlendirilerek gereken işlemin yapılacağını kaydettiler.
(IÇ-Y)

04.04.2017 18:36:12 TSI
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