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Gençler Tuzla'da buluştu



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonunu ve Tuzla Ağrılılar Derneğinin organize ettiği Tuzla Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 'Gençlik Buluşması' kampı sona erdi

Tuzla Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 'Gençlik Buluşması' kampı için davet edilen Ağrı'dan 1918 Ağrı Derneği ve 15 Temmuz Ağrı Gençlik Derneği 40 genç ile kampa katıldı. 6 gün süren kampta Ağrı'dan giden gençler çeşitli etkinliklerde bulundu. Tuzla Belediye'si tarafından tahsisi edilen araç ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri gezdirilip gençlere İstanbul turu yapıldı. Ağrı'dan giden gençler İstanbul Maltepe'de

Yapılan Ağrı Günlerine katılıp dernek yöneticilerine yardım ettiler. Daha sonra Tuzla Belediyesince yapılan 'Kültürlerin Buluşması' konferans ve konserine katıldılar.

Yapılan bu etkinliğin Ağrılı Gençler için çok verimli olduğunu söyleyen 15 Temmuz Ağrı Gençlik Derneği Başkanı Davut Tunç, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ağrılı Gençlerin zaman zaman Ağrı'dan çıkıp Batı illerinden buna benzer etkinliklerle nefes aldığını aktaran 1918 Ağrı Dernek Başkanı Sadrettin Levent, bu etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

(AG-Y)



04.04.2017 18:36:39 TSI

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