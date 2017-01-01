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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Başkan Şirin verdiği sözü tuttu

04 Nisan 2017 Salı, 18:30
Başkan Şirin verdiği sözü tuttu
Başkan Şirin verdiği sözü tuttu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, makamında ağırladığı Namık Kemal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Kübra Çiçek Tugan'a verdiği söz doğrultusunda okulunu ziyaret ederek, minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin büyük ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Şirin, tüm öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.
Eğitim kurumlarına verdiği destekle hem öğrencilerin hem velilerin hem de eğitmenlerin takdirini kazanan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Namık Kemal İlkokuluna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek yine gönülleri fethetti. Geçen hafta içerisinde Turgutlu Belediye Başkanı Şirin'i makamında ziyaret edip okuluna davet eden Namık Kemal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Kübra Çiçek Tugan'ın davetini kırmayan Başkan Şirin, Tugan ve arkadaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Okul müdürü Uğur Atabaş ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Şirin, sınıfları gezerek öğrencilerle selamlaştı. Çeşitli hediyelerle çocuklara jest yapan Başkan Şirin, "Bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizi temsilen gelen bir kardeşime sözüm vardı. Hem onu hem sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum." dedi.
Okul Müdürü Uğur Atabaş da, "Belediye Başkanımızın ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Okulumuza ve eğitim camiasına verdiği desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.
Okul idareci ve öğretmenlerle sohbet etme imkan bulan Başkan Şirin, kapılarının her zaman öğrencileri ve öğretmenlere açık olduğunu ve eğitim kurumlarına verdikleri desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
(SC-Y)

04.04.2017 18:37:12 TSI
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