04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiçek Festivaline çiçekli davet

04 Nisan 2017 Salı, 18:37
Çiçek Festivaline çiçekli davet
Çiçek Festivaline çiçekli davet

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, İzmir'in Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'yi makamında ağırladı. Başkan Sesli ziyarette çiçek takdim ettiği Coşkun'u bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek olan Bayındır Çiçek Festivali'ne davet etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli ve Başkan Yardımcısı Zekeriya Murat Çabuk'u makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Sesli, "Öncelikle görevinizde başarılar diliyorum. Manisa gibi büyük bir şehirde idareci olmak zordur ama başarılarınızı duyuyoruz zaten. 03-07 Mayıs tarihleri arasında Bayındır'da yapılacak olan 20'nci Çiçek Festivali'nde siz ve ekibinizi Bayındır'a bekliyoruz. Teşrif ederseniz bizleri mutlu edersiniz." dedi.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Coşkun, "Bizde başkanımızı burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Bilahare kendisinin sıcak ve samimi yüzüyle Bayındır'da yaptığı hizmetleri biliyor ve takdir ediyoruz. Kibar davetlerine bir mani çıkmadığı takdirde elbette ki icabet edeceğiz. Şimdiden bu organizasyonda ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
(SC-Y)

04.04.2017 18:45:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu Manisa'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MANİSA'DA

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir maçından notlar
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR
Başkan Şirin verdiği sözü tuttu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
MHP Grup Başkanvekili Akçay:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ AKÇAY:
Alparslan Türkeş, ölümünün 20'nci yılında Salihli'de anıldı
YEREL

ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÖLÜMÜNÜN 20'NCİ YILINDA SALİHLİ'DE ANILDI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, MANİSA'DA

Tevfik Lav vefatının 13'üncü yılında anıldı
YEREL

TEVFİK LAV VEFATININ 13'ÜNCÜ YILINDA ANILDI
Başkan Çelik: &quot;16 Nisan'da milletimizin vereceği her karara saygı duyuyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "16 NİSAN'DA MİLLETİMİZİN VERECEĞİ HER KARARA SAYGI DUYUYORUZ"
Alparslan Türkeş Akhisar'da anıldı
YEREL

ALPARSLAN TÜRKEŞ AKHİSAR'DA ANILDI
Milli sporcu hazırlıklarını tamamladı
YEREL

MİLLİ SPORCU HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
MAASKİ'den 205 milyonluk yatırım
YEREL

MAASKİ'DEN 205 MİLYONLUK YATIRIM
İçişleri Bakanı Soylu Manisa'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MANİSA'DA

15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı
YEREL

15 TEMMUZ KAHRAMANLARI O GECEYİ ANLATTI
Çocukları eğlendirirken bilinçlendiren proje
YEREL

ÇOCUKLARI EĞLENDİRİRKEN BİLİNÇLENDİREN PROJE
İçişleri Bakanı Soylu Manisa'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MANİSA'DA

Gölmarmara Hali'ndeki çalışmalar sona geldi
YEREL

GÖLMARMARA HALİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR SONA GELDİ
Yunuskent'in ikinci etabı 28 Nisan'da ihaleye çıkıyor
YEREL

YUNUSKENT'İN İKİNCİ ETABI 28 NİSAN'DA İHALEYE ÇIKIYOR
Tarımsal ilaçlamaya büyükşehir desteği
YEREL

TARIMSAL İLAÇLAMAYA BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ
Başkan Çelik Sancaklıbozköy'de yeni sistemi anlattı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK SANCAKLIBOZKÖY'DE YENİ SİSTEMİ ANLATTI
Başkan Karaçoban Türkeş'i andı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN TÜRKEŞ'İ ANDI
Salihli Devlet Hastanesinde TSK mensuplarına kolaylık
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİNDE TSK MENSUPLARINA KOLAYLIK
6. Türkiye Badminton Şampiyonası
YEREL

6. TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI