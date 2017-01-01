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Çiçek Festivaline çiçekli davet



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, İzmir'in Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'yi makamında ağırladı. Başkan Sesli ziyarette çiçek takdim ettiği Coşkun'u bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek olan Bayındır Çiçek Festivali'ne davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli ve Başkan Yardımcısı Zekeriya Murat Çabuk'u makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Sesli, "Öncelikle görevinizde başarılar diliyorum. Manisa gibi büyük bir şehirde idareci olmak zordur ama başarılarınızı duyuyoruz zaten. 03-07 Mayıs tarihleri arasında Bayındır'da yapılacak olan 20'nci Çiçek Festivali'nde siz ve ekibinizi Bayındır'a bekliyoruz. Teşrif ederseniz bizleri mutlu edersiniz." dedi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Coşkun, "Bizde başkanımızı burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Bilahare kendisinin sıcak ve samimi yüzüyle Bayındır'da yaptığı hizmetleri biliyor ve takdir ediyoruz. Kibar davetlerine bir mani çıkmadığı takdirde elbette ki icabet edeceğiz. Şimdiden bu organizasyonda ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

(SC-Y)



04.04.2017 18:45:33 TSI

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