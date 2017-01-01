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İzmit meclisinde encümen ve komisyon seçimleri yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, meclis üyelerine Kızıltepe ve Fransa ziyaretleriyle ilgili bilgi verdi.

Meclis toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Kardeş belediyemiz Kızıltepe'de güzel işler yapıldı. Hazırladığımız projeleri bir bir hayata geçirmeye başladık. Belediye sizinle ekibi kapı kapı dolaşıyor. Kadınlara meslek edindirme kursları başlattık. Gençlere meslek edindirme kursları, çocuklar için cep sineması, çorba çeşmeleri açtık. Ağaçlandırma yapıyoruz. Çocuklar için dergi hazırlayıp 20 bin çocuğa dağıttık. Hoş geldin bebek projesini başlattık. Mesire alanı, led aydınlatmalar yapılıyor. Ekiplerimiz bölgede çalışmalara devam ediyor. Diyadin de önemli işler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Diyadin'e gidip açılışlar yapacağız" dedi.

Başkan Doğan, Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil ettiğini anlatarak buradaki gelişmeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Doğan, "Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresine katıldım. Bu kongreye 6 yıldır gidiyorum. Her dönemde Türkiye ile ilgili aleyhte propagandalar yaparlar. PKK'nın propagandasına hep göz yumarlar. Her seferinde uyardık. Ama çifte standartlarına devam ediyorlar. Doğu ve Güneydoğdu'daki kayyum atamalarını hep çarpıtarak ülkemizi suçlayıp, bir köşeye sıkıştırma çabası içinde oldular. Çifte standart kinlerini yine kustular. Kendilerine gereken cevabı verdik. İki yüzlü olduklarını, ırkçı olduklarını, önce kendilerine bakmalarını söyledim. Mültecilere yaptıkları insanlık dışı davranışlarını yüzlerine vurduk. Romanları da suçladılar. Biz de yaptığımız çalışmaları anlatıp, bu vatandaşlara bakışlarının yanlışlığını dile getirdik. Avrupa darmadağın. Irkçılık akımları almış gidiyor. Ayrımcılık, şiddet, popülist yaklaşımlar içindeler. Bunların hepsini yüzlerine karşı söyledim. Hedefleri, Türkiye'yi zor durumda bırakmak, Ahlaksızca ülkemize saldırıyorlar" diye konuştu.

Başkan Doğan, toplantıda Akmeşe'ye gaz konusunda da müjde vererek, "Çabalarımız sonucunda Akmeşe'ye gaz gidecek. Bu konuda çalışmalar başladı. İzmit ve Büyükşehir belediyeleri olarak biz de destek veriyoruz. Artık Akmeşe'de doğalgaz sorunu bitmiştir, Doğalgaz Akmeşe'mize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Meclis toplantısında encümen ve komisyon seçimleri yapıldı. Yapılan seçim sonucunda belediye encümen üyeliklerine Emine Zeybek, Erdoğan Çakır, Ersin Albayrak seçildiler. Plan ve Bütçe Komisyonu Hayrettin Ünlü, Engin Uztürk,Yusuf Sami Çınar, Ercan Umutlu, Birol Sağlam; İmar Komisyonu Zekeriya Özak, Aykut Bozkurt, Güzin Taştekin, İlker Ulusoy, Veli Beyaztaş; Çevre ve Sağlık Komisyonu Emine Okanalp, Abdullah Koç, Nevzat Tekinsav, Cemil Kanpara, Hale Meriç; Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu Hüseyin Polattimur, Cemil Kanpara, Abdullah Koç, Yaşar Keskin, Ercan Umutlu; Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Hasan Ayaz, İbrahim Elgin, Haluk Akgün, Birol Sağlam, Özcan Özer; Sosyal Hizmetler Komisyonu Sabri Yıldız, İsmail Kamış, İbrahim Kılıç, Haluk Akgün, Emrah Efe; Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu Sabri Yıldız, Ersin Albayrak, Ayhan Arslanboğa, Mehmet Çetin, Hale Meriç seçildi.

Toplantıda, Plan Bütçe Komisyonun Dilovası'nda semt konağı yapılması ile İzmit Bakırcılar Sokak'ta cephe iyileştirme projesinin yaptırılması teklifi kabul edildi. Mecliste ayrıca Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun raporu da oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, İzmit Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporu da görüşüldü. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Doğan, faaliyet raporuyla ilgili olarak, "2016 yılı heyecan ve istekle geçti. Bir yıl da diğer yıllarda olduğu gibi büyük bir samimiyet ve özverili geçti. Hep birlikte güzel işler yaptık. Hepimizin, katkısı, emeği oldu. Şeffaf olduk. Hak adalet içinde olduk. Az zamanda çok iş yapmaya çalıştık. Milletin kuruşunu ziyan etmedik. Önemli projeleri tamamladık. 2016 yılı bereketli geçti. 2017 yılı da bereketli geçecek. İçinde bulunduğumuz yıl, bir çok yeni projeyle tanışacağız. Seçildiğimde işçimize, piyasaya borçlar vardı. Ekonomik bakımdan kötü bir tablo vardı. İşçimize, vatandaşımıza, esnafa borcu ilk yıl bitirdik. Bir lira borcumuz yok. Faturaları bile 20 günde ödüyoruz. Belediyenin şirketleri borçsuz hale geldi. Devlete olan borcu da durdurduk. Gerekli taksitlendirmeleri yaptık. 5-6 yıl sonra devlete de tek kuruş borcumuz kalmayacak. Allah'ın izniyle İzmit Belediyesi Türkiye'de nadir devlete de borcu olmayan bir belediye olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, 16 Nisan'daki referandumda taraf olmasıyla ilgili olarak, "Bölücü terör örgütleri, Hollanda, Almanya, Belçika gibi ülkeler bile tarafken benim taraf olmamam mümkün mü. Tabii ki ben de taraf olacağım. Ben, hem Türkiye Cumhuriyet vatandaşı hem de bilinçli bir birey olarak ülkemin tarafında olacağım. Aksi durumda kendime ihanet etmiş olurum. Ben, hizmette taraf değil, ülkemin geleceği için tarafım. Sizler, Nevzat Doğan'ın hizmetlerde taraf olmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Ama bu siyasi bir durum değil, ülkemin meselesidir. Nevzat Doğan olarak açık bir şekilde tarafımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki toplantının 2 Mayıs Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.

(İG-RFK-Y)



04.04.2017 18:58:02 TSI

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