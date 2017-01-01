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Sivas'a 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' kurulacak



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Belçika kökenli biyoteknoloji şirketi olan UCB Pharma'nın koşulsuz katkılarıyla 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' kurulacak.

Ülke genelinde epilepsi farkındalığına destek olmak için gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisini daha ekleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Belçika kökenli biyoteknoloji şirketi olan UCB Pharma'nın katkılarıyla 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' kuracak.

Epilepsi hakkında farkındalık oluşturmak ve tedavi edilebilir bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla 6 Nisan günü fidan dikim etkinliği yapılacak. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi karşısındaki hatıra ormanı, epilepsi hastaları ve hasta yakınlarının diktikleri fidanlarla hayat bulacak.

(UY-Y-)



04.04.2017 18:58:20 TSI

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