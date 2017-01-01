04 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da devam eden projelerin toplam bedeli 5,5 lira

04 Nisan 2017 Salı, 18:58
Samsun'da devam eden projelerin toplam bedeli 5,5 lira
Samsun'da devam eden projelerin toplam bedeli 5,5 lira
- 1 milyar 640 milyon TL ile ulaştırma sektörü ilk sırada

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun'da devam eden bin 11 projenin toplam bedelinin 5 milyar 443 milyon 618 bin 924 TL olduğunu söyledi.
Samsun Valisi İbrahim Şahin, 2017 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında şehrin kamu kurumu yöneticileriyle SASKİ binası toplantı salonunda bir araya geldi. Samsun'da şu anda bin 11 projenin devam ettiğinin altını çizen Vali İbrahim Şahin, "Yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden alınan raporlara göre genel ve özel bütçeli kuruluşlara ve belediyelere ait bin 11 projenin toplam bedeli 5 milyar 443 milyon 618 bin 924 TL'dir. 2017 yılı yatırım ödeneği ise 1 milyar 416 milyon 722 bin 765 TL'dir. Dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 230 milyon 895 bin 445 TL'dir. Projelerin nakdi gerçekleşmesi yüzde 16 olurken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 49'dur" dedi.

En fazla ödenek ulaştırma sektöründe
En fazla ödeneğin ulaştırma sektöründe olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "1 milyar 640 milyon TL ile ulaştırma sektörü ilk sıradadır. Ulaştırma sektörünü 1 milyar 340 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri (DKH) sektörü takip etmektedir. En fazla harcama 1 milyar 263 milyon TL ile ulaştırma sektöründedir. 362 milyon TL ile DKH sektörü ikinci sıradadır. En fazla ödenek 735 milyon 479 bin TL ile DKH sektörüne ayrılmıştır. DKH sektörünü 211 milyon TL ile eğitim sektörü izlemektedir. En fazla harcama 87 milyon TL ile DKH sektöründe olup, ardından 82 milyon 630 bin TL ile eğitim sektörü gelmektedir. 2017 yılında en fazla nakdi gerçekleşme yüzde 39 ile eğitim sektöründedir. Bunu yüzde 24 ile ulaştırma sektörü takip etmektedir. En fazla fiziki gerçekleşme ise yüzde 88 ile sağlık sektörüne ait olup, bunu yüzde 80 ile ulaştırma sektörü izlemektedir" diye konuştu.
Vali Şahin'in genel değerlendirmesinin ardından koordinasyon toplantısı 15 kurumun sunumları ile devam etti. Sunumların ardından Lojistik Köy sunumu ile Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi.
(ED-SLH-Y)

04.04.2017 19:05:10 TSI
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