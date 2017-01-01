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Engelsiz orman



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla engelliler fidan dikti.

Mudanya Engelliler Derneği üyeleri, "Dikili bir ağacımız olsun" diyerek, yeşilin korunması ve nefes almak için fidan dikti. Dernek Başkanı Rüveyda Demet Ataman, "Ormanlar geleceğe bırakılacak en büyük mirastır, her bir üyemiz adına bir fidan diktik. Dikilen her fidanda engelleri kaldıran üyelerimizin gayreti var. Katkıları ve yardımlarını esirgemeyen Mudanya Orman İşletme Müdürlüğüne, fidan dikiminde bizlere katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(HK-MŞ)



04.04.2017 19:05:59 TSI

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