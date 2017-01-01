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Hakkari'de muhtarlar toplantısı

04 Nisan 2017 Salı, 18:59
Hakkari'de muhtarlar toplantısı
Hakkari'de muhtarlar toplantısı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, il merkezine bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Vali Toprak başkanlığında valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Ongu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Toprak, her ay il merkezi ve ilçelerinde muhtarlarla mutat olarak toplantılar düzenlediklerini ve bu toplantıların faydalarını gördüklerini söyledi. Muhtarlarla bölgelerindeki sorun ve sıkıntıları görüşerek değerlendirdiklerini ifade eden Vali Toprak, "Halkın sorunlarını en yakından bilen ve takip eden siz muhtarlarımızla bir araya gelmek büyük önem arz ediyor. Siz muhtarlarımızla bölgenizdeki sorunlarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Önerileriniz varsa onları değerlendiriyoruz. Sorunların hepsini bir seferde çözme şansımız yok. Ama en azından bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Biliyorsunuz cazibe merkezleriyle ilgili bazı girişimciler müracaatta bulundu. Bir milyar liraya yakın değerde yatırım planlayan toplam 47 müracaatçı var. Bunlar 2-3 sene içerisinde faaliyete geçecek tipte yatırımlar. Böyle olunca da çok sayıda kişi istihdam edilmiş olacak ve işsizlik bir nebze de olsa azalmış olacak. Biliyorsunuz doğalgaz ihalesi de yapıldı ve sözleşmesi imzalandı. Devletimiz elinden geldiği kadar ilimize yatırım yapmaya çalışıyor" dedi.
Daha sonra köy ve mahalle muhtarları sorun ve taleplerini dile getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
(FT-MSA-Y)

04.04.2017 19:07:06 TSI
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