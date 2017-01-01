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Viranşehir Ziraat Odası cenaze nakil aracı aldı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde cenaze nakil aracı eksiliği sorununa duyarsız kalmayan Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, bir cenaze nakil aracı alarak hizmete koydu.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, ilçedeki cenaze aracı eksikliğini gidermek için oda bünyesinde faaliyet yapacak bir cenaze aracı aldı. Cenaze aracı eksikliği olduğu için Ziraat Odası bünyesinde böyle bir hizmet yaptıklarını söyleyen Ekinci, "Amacımız imkanlar dahilinde ilçenin sorunlarından biri olan cenaze nakil aracını alarak hizmete sokmaktı. Şu anda bu görevimizi yerine getirdik. İnşallah bu hizmetimiz başka sorunların çözümüne vesile olur" şeklinde konuştu.

Hizmete başlayan cenaze aracından herkesin faydalanabileceği belirtildi.

(EZ-SD-Y)



04.04.2017 19:30:38 TSI

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