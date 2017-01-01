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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te "Huzur Türkiye-4" uygulaması

04 Nisan 2017 Salı, 19:26
Bitlis'te "Huzur Türkiye-4" uygulaması
Bitlis'te "Huzur Türkiye-4" uygulaması

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur Türkiye-4" kapsamında umuma açık yerlerde ve trafik noktalarında uygulama yapıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te de saat 18.30 ile 20.00 arasında umuma açık yerlerde ve kıraathanelerde uygulamalar yapılırken 20.30 ile 22.30 arasında ise trafik kontrol noktalarında devam edecek. Türkiye genelindeki "Huzur operasyonu 4" kapsamında, Bitlis'te kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu uygulamalarda il ve ilçeler dahil olmak üzere 62 ekip 366 personelin görevlendirildiği bildirildi.
(VO-ÖZ-Y)

04.04.2017 19:34:12 TSI
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