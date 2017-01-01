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Akçakale kırsalı Büyükşehir ile güçleniyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 13 ayrı ilçede kırsal mahallelere de ağırlık vererek hizmetlerine devam ediyor.

Akçakale kırsalında yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gerek yüklenici firma gerekse de kendi kurum araçlarıyla kırsal yolların standardını yükselterek halkın hizmetine sunmaya çalışıyor. Akçakale kırsalına 3 yılda 215 kilometre sathi asfalt serildi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nisan 2014'ten bu yana Akçakale kırsal mahallelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 yılda toplam 215 kilometre 1'inci ve ikinci kat sathi asfaltın serdi.

Çalışmalar kapsamında Şehitnusretbey, İmamoğlu, Sınırgören, Köseören, Erler, Dalca, Çiçekli, İncidere, Göklü, Yukarı Beğdaş, Tepecik, Kardeşler, Keçili, Buket, Tatlıkuyu, Akyıldız, Oymakaya, Şen, Zenginova, Oğulcuk, Arıcan, Altıntepe, Güngören, Oyuklu, Akyıldız-Yaslıca, Cevher, Atlı, Kurudere, Akçalı, Gölbaşı, Berdil, Edebey, Duatepe, Güngörmez, Akyaprak, Türkan, Balca, Büyüktaş, Konacık, Aşağıderen, Yalıntaş, Arıcan, Yalıntaş, Kayalık, Anayol, Yeşerti, Şanlı, Nimet, Gündaş, Topçu, Pekmezli, Akçalı, Berdi ve Gölbaşı Mahalle yollarına 1'inci kat sathi asfalt serimi tamamlandı. İkinci kat Sathi asfalt serimi kapsamında ise Dereli, Yarımtepe, Uzunyol, Kepezli, Aksahrınç, Ayyıldız, Zenginova, Zorlu, İşgören, Fatmakuyu, Aşağı Deren, Yukarı Deren, Kavalık, Pekmezli, Yeşiltepe, Kılıçlı, Narlıova, Maraztin, Tokaç, Akçalı, Zorlu, Gülveren, Sağlam, İkizce, Pınarcık, Alıncık, Yazlıca, Çömlekçi, Taşkınlar, Karatepe ve Akbilek ile Uzunyol mahallelerinde çalışmalar tamamlandı.

Akçakale kırsalında yürütülen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Akçakaleliler, "Eskiden yollarımız yoktu. Allah Büyükşehir Belediyesinden razı olsun. Yolumuzu yaptılar bizi çamurdan ve çukurdan kurtardılar" dedi.

(Şİ-SD-Y)



04.04.2017 19:34:13 TSI

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