YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mısır Büyükelçisi tedavi olmak için Harran Üniversitesine başvurdu

Mısır Büyükelçisi tedavi olmak için Harran Üniversitesine başvurdu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine yurtiçi ve yurt dışından bir çok hasta tedavi için geliyor.

2016 yılında Antalya'da yapılan 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde Spor Travmatolojisi alanında birincilik ödülünü alan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Doktoru Doç.Dr. Mehmet Akif Altay'a tedavi olmak için Mısır Ankara Büyükelçisi Hussien El-Saharty de başvuruda bulundu.

Geçen yıl diz eklem cerrahisi tarafından verilen ödül sonrasında hem Şanlıurfa'dan hem çevre illerden hem de yurtdışından güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Doç Dr. Altay, "Bizim bu çalışmamız, Türkiye'de hekim camiasında çok okuyucusu olan bir dergi tarafından geçen sayıda popüler yazı olarak yayınlandı. Böylece tüm sağlık alanındaki çalışanların tamamına ulaştığını düşünüyorum. Aynı zamanda bu yazı Arapça yayın yapan bir dergide de yayınlanarak Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu dergide yayınlandıktan sonra yurtdışından da çok arayan hastalarımız oldu. Yine Mısır Büyükelçiliğinden bize ulaşıp büyükelçinin dizi ile ilgili bir probleminin olduğunu ve tedavi almak istediği talebi geldi. Önümüzdeki hafta tedavi ile ilgili görüşmelerimiz olacak" diye konuştu.

Hastaneye başvuran bir çok hastanın olduğunu ve yeni tedavi imkanlarından faydalanmak için randevuları aldıklarını söyleyen Doç. Dr. Altay, "Burada diz eklemlerinde rahatsızlık olan ve özellikle 40 ile 50 yaşlarındaki hastalarımıza uygulamanın yeniliğini anlatıyoruz. Böylece diz protezine ihtiyacı olan diz ağrısı şikayeti olan hastalarımızın ameliyat gereksinimini geciktirmek istiyoruz. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde diz ve eklem ağrısı olan hastalarımıza hem eklem içerisine hormonal olmayan ve gelecekte eklem kıkırdağına zarar vermeyeceğini ispatlamış bir takım uygulamalar yapıyoruz. Hem de eklem çevresinde de özellikle ağrının fazla olduğu noktalara uygulamayı yaparak eklem ağrılarını azaltıyoruz. Diz, eklem ağrısı veya ortopedik olarak sıkıntı çeken hemşehrilerimizi üniversite hastanemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



04.04.2017 19:35:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER