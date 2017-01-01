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Kızı FETÖ'den ihraç edilen baba 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında kızı açığa alınan Aziz Engin, referandumda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 96 oy oranıyla AK Parti'ye en büyük desteği veren Adıyaman'ın Sincik ilçesi 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Evet' diyerek yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde öğretmen olarak görev yapan kızının soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiğini dile getiren Aziz Engin, "Biz Engin ailesi olarak referandum'da 'Evet' oyu kullanacağız. Bu Türkiye'nin seçimidir, Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın bu seçimle ne alakaları var, biz onlara karşı seçimi kazanmak için evet diyoruz.

Engin Ailesi olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık, Sincik ilçesinde devlete 40 dönüm arazi hibe ettik. Kızımın meslekten ihraç edilmesini de devletin vicdanına bırakmışım. Devlet nasıl uygun görürse öyle etsin. Allah şahittir bizim FETÖ ile bir alakamız yoktur. Sayın cumhurbaşkanımızdan mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Bizler bugüne kadar bu partiye gönül veren kişileriz, bundan sonrada gönül bağımız devam edecek" şeklinde konuştu.

(AE-SD-Y)



04.04.2017 19:35:29 TSI

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