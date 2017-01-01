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Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu mağlubiyetini unutmak istiyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Tff 1. Ligde mücadele eden Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, Mersin İdmanyurdu karşısında alınan mağlubiyetten dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Büyükfırat yaptığı açıklamada galibiyet bekledikleri karşılaşmada mağlup oldukları için üzgün olduklarını kaydetti. Şanlıurfaspor'un bundan sora çok kritik karşılaşmalara çıkacağını ifade eden Büyükfırat, "Özellikle bu hafta karşılaşacağımız Samsunspor maçından mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Artık telafisi mümkün olmayan maçlara çıkıyoruz. Mersin maçında hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu yenilgili bu hafta telafi etmek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak futbolcu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Mersin maçının telafisini Samsunspor maçında yapacaklarına inanıyoruz" dedi.

Büyükfırat ayrıca Mersin İdmanyurdu deplasmanında Şanlıurfaspor'u yalnız bırakmayan ve 90 dakika boyunca takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Samsunspor maçında da taraftara iş düştüğünü belirten Büyükfırat, Sivasspor maçında olduğu gibi yine tribünlerin dolmasını istedi. Büyükfırat, "GAP Arena Stadında yaşanacak coşku ile birlikte inşallah sahadan galibiyet ile ayrılacağız. Taraftarımızın desteği ile bu zor günleri aşacağımıza sonsuz bir şekilde inanıyoruz. Biz büyük bir camiayız zor günlerinde üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu.

Sarı yeşilli ekibin çalışmalarına da devam ettiğini aktaran Büyükfırat, "Takımımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mersin maçında sakatlıklarından dolayı oynayamayan Ndongala, Kaleci Sinan ve Kağan iyileşerek takıma dahil oldular. Bu hafta takımda herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

(Şİ-SD-Y)



04.04.2017 19:35:51 TSI

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