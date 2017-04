YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çiftçi referandum çalışmalarını sürdürüyor

ŞANLIURFA (İHA) - 16 Nisanda yapılacak halk oylaması çalışmaları çerçevesinde Hızmalı Kadın Kültür Bilgi Sanat Evinde kadınlarla bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, evet diyenlerin ülkesi için, geleceği için, çocukları için çok kıymetli işler yapmış olacağını söyledi.

Başkan Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Hızmalı Kadın Kültür Bilgi Sanat Evinde kadınlarla toplantı yaparak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı kadın ve aile şube müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Suriye, Mısır, Irak'ı hükümetsiz hale getirmek isteyenlerin Türkiye'yi de karıştırmak istediklerine dikkat çeken Başkan Çiftçi, "Her taraf ayrışsın, karışsın, bir birimize girelim, o suçlu, bu suçlu diye karışıklık çıkarmak peşinde olan dış mihraklar var. Milletimizin feraseti, öngörüsü, inancı ve kültürüyle bin yıldır bir arada yaşıyoruz. Biz ekmeğimizi, aşımızı, büyütmek istiyoruz. Herkes bu ülkede mutlu olsun, iş ve aş sahibi olsun istiyoruz. Devletin her tarafı gelişsin, her tarafta üretim olsun, fabrikalar üretsin istiyoruz. Bunun için 16 Nisan önemlidir. Türkiye yeni sürece giriyor. Milletin dediği olacak. Milletin seçtiklerine karışılmasın. Halkın içinden çıkan halka yanlış yapamaz. Seçilenler değerleri, inançları, gelenekleri ayrı tutamaz. Evet diyen ülkesi için, geleceği için, çocukları için çok kıymetli bir iş yapmış olacak" şeklinde konuştu.

04.04.2017 19:39:06 TSI

