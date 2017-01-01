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Akyad'tan 60 öğrenciye çalışma masası ve sandalye



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği(Akyad) Adıyaman Yunus Emre Ortaokulunda okuyan 60 öğrenciye ders çalışma masası ve sandalye hediye etti.

Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri öğrencilerin yaşadığı evlerini ziyaret ederek ders çalışma koşullarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda öğrencinin evinde ders çalışma masasının olmadığı gözlendi. Ders çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Yunus Emre Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bekir Aydın, AKYAD İl Temsilcisi İzzetin Balcı'ya durumu anlatarak öğrencilere yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin ders çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Temsilci Balcı, iş adamları görüşerek yardım istedi. Yapılan görüşmeler neticesinde AKYAD iş adamlarının desteğiyle 60 ders çalışma masası ve 60 sandalyeyi temin ederek Yunus Emre Ortaokulunda okuyan öğrencilere hediye etti. Amaçlarının Adıyaman'da okuyan öğrencilerin eğitim çıtasının artırılması olduğunu belirten, AKYAD Adıyaman İl Temsilcisi İzzettin Balcı, "Adıyaman'da bulunan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere vakıf olarak sürekli yardım ediyoruz. Amacımız Adıyaman'ın eğitim çıtasını yükselterek geleceğe daha iyi hazırlamak. Diğer vakıf ve dernekleri de bu hayır gemisine destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Bekir Aydın ise, "Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında ev ziyaretlerimizde öğrencilerimizin ders çalışmak için uygun ortama sahip olmadığını gördük. Bu olumsuz durumu azaltmak için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Projemize destek veren AKYAD Adıyaman Temsilcisi İzzettin Balcı ve İş Adamı Sait Aybak'a teşekkür ederim. Öğrencilerimize verdikleri destek ile öğrencilerimiz artık derslerini masa üzerinde yapabilecek" ifadelerini kullandı.

(HT-SD-Y)



04.04.2017 19:43:41 TSI

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