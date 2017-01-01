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Türkiye'de bir ilk Bilecik'te hayata geçirildi

- Bilecik'te Ağaç Konumlandırma ve Envanter Sistemiyle tüm ağaçlar kayıt altına alındı

- Biyolojik ilaçlama sitemiyle haşerelere karşı mücadele edilecek



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Pelitözü Gölparkta suda ilaçlama yapan amfibik ilaçlama aracına binerek sazlıkları ilaçladı, çöp konteynerini de unutmadı. Türkiye'de ilk kes Bilecik'te gerçekleştirilen Ağaç Konumlandırma ve Envanter Sistemi ile tüm ağaçları artık koruma altına alındı.

Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Gölparkta haşerelere karşı kullanılacak biyolojik araçların tanıtım lansmanı yapılarak, Ağaç Konumlandırma ve Envanter Sistemiyle tüm ağaçlar kayıt altına alındı. Düzenlenen programda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediye olarak bir ilke daha imza atmanın haklı hazzı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yağcı, "Doğa'ya, çevreye yapılan yatırım geleceğimize yapılan önemli yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda bugün Bilecik Belediyesi olarak çevre ve doğa dostu şehir anlayışımızı, çevre bilincimizi bir kes daha pekiştirdik. Türkiye'de ilk kes Bilecik'te gerçekleştirilecek olan Ağaç Konumlandırma ve Envanter Sistemi ile tüm ağaçlarımız artık korumamız altında olacak. Yapılan barkod etiketlendirme sistemimiz ile ağaçlarımız kimlik kazanacak ve bakımları izlene bilinecek. Ayrıca yeni biyolojik ilaçlama sistemlerimiz ile doğa dostu bir belediyecilik anlayışını gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Belediyemize hem karada hem de suda ilaçlama yapabilen amfibik araç, iki kişi kapasiteli biocycle biyolojik ilaçlama aracımız, 2 adet havadan çevreye duyarlı ilaçlama yapabilen biocopter hava aracı ve ayrıca 4 adet ilaçlama aracını araç filomuza ekledik. Bunun yanında GPS takip sistemlerimiz ile belirlenen ilaçlama alanlarımızı anbean izleyebilecek ve takiplerini yapabilecek bir teknolojiye sahip olduk. Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödüllü bir Belediye olarak yapmış olduğumuz doğa dostu çalışmalarımız Bilecik'imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Yağcı, suda ilaçlama yapan amfibik ilaçlama aracına binerek sazlıkları ilaçladı. Ardından çöp konteynırına ilaç sıkan Başkan Yağcı, Ağaç Konumlandırma ve Envanter Sistemi hakkında bilgi alarak, firma yetkilisne plaket takdim etti.

(CKT-Y)



04.04.2017 19:45:03 TSI

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