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İnşaat işçileri arasında kavgada 1 gözaltı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup inşaat işçisi arasında yaşanan kavgada pompalı av tüfeği kullanırken olayda 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan iki grup inşaat işçileri arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken kavga eden şahıslardan M.K., yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile rast gele ateş etti. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş şube müdürlüğü ekipleri M.K'yi etkisiz hale getirerek şahsı gözaltına aldı.. Şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken şahsın kullandığı pompalı av tüfeği ise muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



04.04.2017 20:07:39 TSI

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