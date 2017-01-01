04 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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İHH Başkanı Akkuş'dan Suriye'deki saldırılara kınama

04 Nisan 2017 Salı, 20:02
İHH Başkanı Akkuş'dan Suriye'deki saldırılara kınama
İHH Başkanı Akkuş'dan Suriye'deki saldırılara kınama

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, Suriye'de yaşanan saldırılara tepki gösterdi.
Başkan Akkuş, Suriye'de yaşanan saldırıları kınayarak, "Suriye'de 7. Yılına giren zalim Esed rejimi ve destekçileri katliam ve saldırılarına bu günde yenilerini eklemiştir. Bu sabah İdlib 'in Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 100'den fazla sivil ölmüş, yine çoğu çocuk 500 sivil yaralanmıştır. Ardından yaralıların tedavi edildiği Rahma Hastanesi ve yine yaralılara müdahale eden sivil savunma merkezlerine 5 defa saldırıda bulunulmuştur.
İdlib'de Maret Numan bölgesinde hastane vurulmuş, tedavi gören onlarca sivil yaralanmış, hastane kullanılamaz hale getirilmiştir. Şam'da kuşatma altında bulunan Doğu Guta Kabun mahallesinde çok sayıda hava saldırısı olmuş, Duma da ise engelli sağlık merkezi vurulmuş, Hama'da birçok noktaya aynı anda hava saldırıları düzenlenmiş, İHH İnsani Yardım vakfı tarafından desteklenen ekmek fırını dahi vurulmuştur. Bu görüntüler ilk değildir. Maalesef dünya devletlerinin şu an ki tutumlarına bakılırsa son da olmayacaktır. Obama döneminde kırmızıçizgi ilan edilen Kimyasal saldırı, 2013 yılında gerçekleştirilmiş, ancak ne kırmızı çizgi kalmış ne de zulme engel olunmuştur.
Dünya devletlerinin oynadığı barış tiyatrosunun kurbanı maalesef yine Suriyeli masum siviller, kadınlar çocuklar oluyor. Türkiye'nin tüm iyi niyetli çabalarına, barış görüşmelerinin yürümesi için gösterdiği samimi ve yoğun çalışmalara rağmen Suriye'de barış için bir yol alınamamaktadır. Dünya devletleri bu gayretli barış çalışmalarını adeta sabote etmektedir. Buradan kamuoyunu yapılan tüm zulümlerde olduğu gibi bu zulümde de Suriyeli mazlum kardeşlerimizin yanında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.
(CK-SD-Y)

04.04.2017 20:09:59 TSI
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