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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu dağlar sizin kardeşler, eşkıyanın değil"

04 Nisan 2017 Salı, 20:03
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu dağlar sizin kardeşler, eşkıyanın değil"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu dağlar sizin kardeşler, eşkıyanın değil"

(Fotoğraflı)

Faruk Türkan
IĞDIR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dağlardaki hainleri temizleyeceğiz. Bu dağlar sizin kardeşler, eşkıyanın değil. Göreceksiniz burada hiçbir eşkıya, terörist kalmayacak." dedi.
Bakan Eroğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars temaslarının ardından beraberindekilerle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine geçip Tuzluca Belediye Konferans Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Eroğlu burada yaptığı konuşmada, "Dağlardaki hainleri temizleyeceğiz. Bu dağlar sizin, eşkıyanın değil. Göreceksiniz burada hiçbir eşkıya, terörist kalmayacak. Burayı hayvancılık, gıda üretim, süt ve süt ürünlerinin merkezi yapacağız. Yaylaları tamamen sizin hizmetinize sunacağız." dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 16 Nisan'da Iğdır ve ilçelerinde büyük bir destek göstereceklerini söyledi.
Konuşmalarının ardından bakanlar Eroğlu ve Arslan'a Tuzluca kaya tuzundan yapılmış hediyelik ampul armağan edildi.
(FT-AA-Y)

04.04.2017 20:11:25 TSI
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