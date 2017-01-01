04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alparslan Türkeş Nazilli'de Anıldı

04 Nisan 2017 Salı, 20:53
Alparslan Türkeş Nazilli'de Anıldı
Alparslan Türkeş Nazilli'de Anıldı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nazilli İlçe Başkanlığı, Ülkü Ocakları Nazilli Temsilciliği ve Türk Ocakları Nazilli Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte 20 yıl önce vefat eden MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş anıldı.
Belediye meydanında yapılan etkinlikler kapsamında lokma döktürülmesinin yanı sıra Merhum Alparslan Türkeş'in fotoğrafları sergilendi. Etkinliğe MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu başta olmak üzere MHP Nazilli İlçe Başkanı Adnan Dönmez, Ülkü Ocakları Nazilli Temsilcisi Şükrü Irgat, Türk Ocakları Nazilli İlçe Başkanı Ahmet Çekim, Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinliğin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığını ifade eden MHP Nazilli İlçe Başkanı Adnan Dönmez, "Rahmetli Bağbuğumuzu anmak için hep birlikte organize ettiğimi programda O'nun anısını bir kez daha yaşattık ve ruhu için Kur'an-ı Kerim okuttuk, lokma dağıttık" dedi.
MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da konuşmasında, "Cennetmekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'i Rahmeti Rahman'a kavuşmasının seneye devriyesinde saygıyla, özlemle anıyoruz. Merhum Liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş, seksen yıllık ömrü boyunca hayatını ülkesine, milletinin bekasına ve devamlılığına adayan örnek bir dava adamıdır. İlkeli siyaset anlayışıyla Türk siyasi tarihine örnek olan Başbuğumuz, vatanın ve Devletin muhafazası, Yüce Türk Milletinin bekası, Cumhuriyetin ilelebet yaşayabilmesi için her türlü fedakârlığa göğüs germiştir. Hayatı boyunca Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuru için Türk milleti ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Partimizin kurucu lideri, Başbuğumuz inanç, bilgi, cesaret ve kararlılık gibi önemli özelliklere sahip olan değerli bir şahsiyet olarak tehlikelere ve tüm zorluklara karşı cesaretle göğüs germiş ve ömrü boyunca yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde inandığı Türk-İslam davası uğruna çalışmayı son nefesine kadar devam ettirmiştir. Geleceğimizin teminatı ve sahibi olan Türk Gençliğine daima özel bir önem vermiş; onların Türk töresine ve İslam ahlakına göre yetişmesi için gece gündüz demeden çalışmıştır. Ülkücü gençliğe verdiği değeri, "Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin." sözüyle yüceltmiştir.
Başbuğumuzun bizlere büyük bir özveriyle emanet ettiği Dokuz Işık, kendisini vatanına ve milletine adayan ülkücülere asla eskimeyecek bir rehber olmuştur. Biz Ülkücülere verdiği her öğüt, yolumuzu aydınlatmış, ideallerimizi ve hedeflerimizi belirlemiştir. Bugün onun gösterdiği yolda, kendisinin izinden başımız dik, ülkücü olmanın onuruyla yürüyoruz" dedi.
(AS-MB-Y)

04.04.2017 21:00:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İnatçı kedi, itfaiye ve AKUT ekiplerini 3 saat uğraştırdı
YEREL

İNATÇI KEDİ, İTFAİYE VE AKUT EKİPLERİNİ 3 SAAT UĞRAŞTIRDI

Doğantez'in Aydınspor 1923 macerası kısa sürdü
YEREL

DOĞANTEZ'İN AYDINSPOR 1923 MACERASI KISA SÜRDÜ
Sökeli şair ve yazarlardan Kent Konseyi Kütüphanesine kitap bağışı
YEREL

SÖKELİ ŞAİR VE YAZARLARDAN KENT KONSEYİ KÜTÜPHANESİNE KİTAP BAĞIŞI
Söke'de Karacahayıt Göleti su tutmaya başladı
YEREL

SÖKE'DE KARACAHAYIT GÖLETİ SU TUTMAYA BAŞLADI
Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi hem hüzünlendirdi hem de coşturdu
YEREL

NEŞET ERTAŞ'I ANMA GECESİ HEM HÜZÜNLENDİRDİ HEM DE COŞTURDU
Nazilli Ticaret Odasından üniversite - sanayi iş birliği vurgusu
YEREL

NAZİLLİ TİCARET ODASINDAN ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
TÜMSİAD iş adamlarını buluşturdu
YEREL

TÜMSİAD İŞ ADAMLARINI BULUŞTURDU
Söke'de zincirleme trafik kazasında; 1'i ağır 4 yaralandı
YEREL

SÖKE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA; 1'İ AĞIR 4 YARALANDI
Alpaslan Türkeş, Söke'de anıldı
YEREL

ALPASLAN TÜRKEŞ, SÖKE'DE ANILDI
Tost yemek için şehir dışından geliyorlar
YEREL

TOST YEMEK İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN GELİYORLAR
Başkan Özakcan'ın 'Avukatlar Günü' mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 'AVUKATLAR GÜNÜ' MESAJI
Alpaslan Türkeş, Aydın'da anıldı
YEREL

ALPASLAN TÜRKEŞ, AYDIN'DA ANILDI
Nazilli Fen Lisesinde YGS şampiyonları ödüllendirildi
YEREL

NAZİLLİ FEN LİSESİNDE YGS ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Aydın'da çalışmalara başladı
YEREL

FİKR-İ ASIM FİKİR VE DÜŞÜNCE DERNEĞİ AYDIN'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Aydın Bahçeşehir Koleji çocukları geleceğin dünyasına hazırlıyor
YEREL

AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÇOCUKLARI GELECEĞİN DÜNYASINA HAZIRLIYOR
Amatör Kulüp Başkanından amatör sevdalılarına destek
YEREL

AMATÖR KULÜP BAŞKANINDAN AMATÖR SEVDALILARINA DESTEK
Mustafa Savaş, 40 yıl sonra ilkokul öğretmeniyle hasret giderdi
YEREL

MUSTAFA SAVAŞ, 40 YIL SONRA İLKOKUL ÖĞRETMENİYLE HASRET GİDERDİ
Başbakan Yıldırım Aydın'a geliyor
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM AYDIN'A GELİYOR
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kaymakam Küçük şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM KÜÇÜK ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Aydın'dan 14 okul 20. Liseler Arası Müzik Yarışmasında sahneye çıkıyor
YEREL

AYDIN'DAN 14 OKUL 20. LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASINDA SAHNEYE ÇIKIYOR
Başkan Alıcık, Alparslan Türkeş'i andı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ'İ ANDI
Enerya'dan Aydın'da ilkbahar kampanyası
YEREL

ENERYA'DAN AYDIN'DA İLKBAHAR KAMPANYASI
Aydın'dan 8 proje TÜBİTAK yarışmasından derece ile döndü
YEREL

AYDIN'DAN 8 PROJE TÜBİTAK YARIŞMASINDAN DERECE İLE DÖNDÜ