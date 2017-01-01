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Alparslan Türkeş Nazilli'de Anıldı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nazilli İlçe Başkanlığı, Ülkü Ocakları Nazilli Temsilciliği ve Türk Ocakları Nazilli Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte 20 yıl önce vefat eden MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş anıldı.

Belediye meydanında yapılan etkinlikler kapsamında lokma döktürülmesinin yanı sıra Merhum Alparslan Türkeş'in fotoğrafları sergilendi. Etkinliğe MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu başta olmak üzere MHP Nazilli İlçe Başkanı Adnan Dönmez, Ülkü Ocakları Nazilli Temsilcisi Şükrü Irgat, Türk Ocakları Nazilli İlçe Başkanı Ahmet Çekim, Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinliğin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığını ifade eden MHP Nazilli İlçe Başkanı Adnan Dönmez, "Rahmetli Bağbuğumuzu anmak için hep birlikte organize ettiğimi programda O'nun anısını bir kez daha yaşattık ve ruhu için Kur'an-ı Kerim okuttuk, lokma dağıttık" dedi.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da konuşmasında, "Cennetmekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'i Rahmeti Rahman'a kavuşmasının seneye devriyesinde saygıyla, özlemle anıyoruz. Merhum Liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş, seksen yıllık ömrü boyunca hayatını ülkesine, milletinin bekasına ve devamlılığına adayan örnek bir dava adamıdır. İlkeli siyaset anlayışıyla Türk siyasi tarihine örnek olan Başbuğumuz, vatanın ve Devletin muhafazası, Yüce Türk Milletinin bekası, Cumhuriyetin ilelebet yaşayabilmesi için her türlü fedakârlığa göğüs germiştir. Hayatı boyunca Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuru için Türk milleti ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Partimizin kurucu lideri, Başbuğumuz inanç, bilgi, cesaret ve kararlılık gibi önemli özelliklere sahip olan değerli bir şahsiyet olarak tehlikelere ve tüm zorluklara karşı cesaretle göğüs germiş ve ömrü boyunca yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde inandığı Türk-İslam davası uğruna çalışmayı son nefesine kadar devam ettirmiştir. Geleceğimizin teminatı ve sahibi olan Türk Gençliğine daima özel bir önem vermiş; onların Türk töresine ve İslam ahlakına göre yetişmesi için gece gündüz demeden çalışmıştır. Ülkücü gençliğe verdiği değeri, "Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin." sözüyle yüceltmiştir.

Başbuğumuzun bizlere büyük bir özveriyle emanet ettiği Dokuz Işık, kendisini vatanına ve milletine adayan ülkücülere asla eskimeyecek bir rehber olmuştur. Biz Ülkücülere verdiği her öğüt, yolumuzu aydınlatmış, ideallerimizi ve hedeflerimizi belirlemiştir. Bugün onun gösterdiği yolda, kendisinin izinden başımız dik, ülkücü olmanın onuruyla yürüyoruz" dedi.

(AS-MB-Y)



04.04.2017 21:00:45 TSI

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