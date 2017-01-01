YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakanlardan Iğdır'a çıkarma

Bakanlardan Iğdır'a çıkarma



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Iğdır'da içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin temel atma törenine katıldı.

Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Iğdır İl başkanı Ahmet Tutulmaz, Iğdır Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır'ın istihdamı için bir çağrı merkezi ihtiyacı olduğunu belirtti. Arslan, "Talimatı verdik. 200 kişiyi hemen, daha sonra arttırmakla ilgili çalışmayı bu sene inşallah başlatıp gençlerimize istihdam sağlamış olacağız. Bir şeyi daha çok önemsiyor ve her Iğdır'a geldiğimde söylüyorum. Bizim diğer illerle olan kalkınmışlık farkını gidermemiz için koşmamız lazım. İşte onun içinde cazibe merkezleri programı çok önemliydi ve cazibe merkezleri programlarını başlattık. Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı bir bölge. Bunun gibi 23 ilimiz var. Cazibe merkezleri ile ilgili teklifler ve başvurular alındı. Binlerce kişiye istihdam onlarca fabrika yüzlerce milyon dolar burada inşallah yatırım yapılacak. Bununla birlikte sanayi, endüstrimiz gelişecek hem bu bölgedeki ürünleri başka yerlere çok daha rahat gönderebileceğiz" dedi.

Iğdır merkez başta olmak üzere bütün ilçeler, belde ve köyler dahil 77 yerleşim yerine su verileceğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, "Çok muhteşem bir yatırımın temelini atmak için Iğdır'a geldik. Iğdır tarihine bu bir milat olarak geçecektir. Ünlendi barajına bir regülatör yapıyoruz. Muhteşem bir içme suyu ile arıtma tesisi ve isale hat dediğimiz boru hattıyla bütün bu yerleşim alanının su meselesini 2045 yılana kadar memba suyu içecek kadar güzel lezzetli bir suyla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Tören, DSİ Temel atma merasimi ve Orman Köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımının ardından son buldu.

(ÖZ-Y)



04.04.2017 21:05:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER