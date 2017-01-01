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Çelikhan Kaymakamından Tütün uyarısı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:07
Çelikhan Kaymakamından Tütün uyarısı
Çelikhan Kaymakamından Tütün uyarısı

(Fotoğraflı)

Kemal Altın
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen Halkla Buluşma Toplantıları devam ediyor. Her ay yapılması planlanan Halkla Buluşma Toplantısı Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında Zafer Mahallesinde 3. sü gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Baş Komiser Ahmet Görfidan, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İlçe sorunları ve Çelikhan'ı kalkındıracak projelerin konuşulduğu toplantıda Kaymakam Adem Kaya, vatandaşın sorunlarını dinledi ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulundu.
İlçe merkezinde dizilen parke taşlarının deforme olduğu ve bozulduklarını dile getiren vatandaşlara Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, "İlçemizde beş yıla kalmaz alt yapı çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Bu çalışmalar esnasında çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla hizmet etmeye çalışacağız. Sizden istirhamım Çelikhan'ın tek geliri olan tütünümüzü dışarıdan getirilen belirsiz tütünlerle kalitesini düşürmeyin" dedi.
Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya ise toplantıda yaptığı konuşmada, " En kaliteli tütün Çelikhan tütünüdür. Çelikhan tütünü kendiliğinden katkılıdır. Mutlaka tütününüzü korumalısınız. Son zamanlarda aldığımız duyumlar var. Dışarıdan getirilen belirsiz tütünler Çelikhan tütünü diye satışa sunuluyor. Bu çok yanlış, buna toplumsal müdahale etmeniz gerek. Bu şahıslara kesinlikle fırsat vermeyin. Tütünün değerini koruyun. Dünyanın hiçbir yerinde bu kalitede tütün yetişmiyor. Tütünde olmazsa ilçenin hiçbir geliri yok, bundan dolayı tütüne ve bu değere sahip çıkın" ifadelerini kullandı.
(KA-AOA-)

05.04.2017 14:15:04 TSI
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