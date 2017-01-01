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ATSO mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:11
ATSO mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamada, kentin mart ayı ihracatının yüzde 7.16 artarak 24 milyon 232 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
ATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, kentin mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.16 arttığı ve 78 farklı ülkeye ihracat yapıldığı kaydedildi. Mart ayında Irak'a yapılan ihracatta yüzde 43 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu yükselişle Irak'a 6 milyon 726 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız yüzde 12,7 düşerek 4 milyon 224 bin dolar olmuştur. Fransa'ya da ihracatta gerileme yaşanmıştır, yaklaşık yüzde 13,5 oranında düşen ihracatımızın tutarı 2 milyon 884 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
Mart ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında yükseliş gözlemlenmiştir. Yüzde 6,4 oranında artan mermer ihracatı 14 milyon 200 bin dolar olmuştur. 7 milyon 122 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektöründe ise yüzde 35,3 artış gerçekleşerek mart ayında sektörel sıralamada 2. sırada yer almıştır. 3'üncü sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörü mart ayı ihracatında da yüzde 1,7 artış gözlemlenmiştir, bu sektörün ihracat tutarı 744 bin dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.
(GC-

05.04.2017 14:17:28 TSI
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