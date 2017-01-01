05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Özen, saha çalışması raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:11
Özen, saha çalışması raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti
Özen, saha çalışması raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili A. Adayı Dr. Hasan Özgür Özen, 'Yeni Türkiye İçin Evet Kampanyası' saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta gerçekleştirdikleri temaslarla ilgili raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.
Dr. Hasan Özgür Özen, yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi adına tarihe geçecek çok büyük işlere imza attığını ifade ederek, ülkenin önünü açacak en büyük imzanın ise Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi olacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hızlı karar alan, hızlı icraat ve reformlar yapan etkin bir yönetim modeli olduğunu ifade eden Özen, parti teşkilatının özverili çalışmaları sonucu, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında yeterince bilinçlendiğini belirtti.
Güçlü bir Türkiye için, ülkesini ve memleketini seven her bireyin elinden geldiğince bu sürece katkı yapması gerektiğini belirten Dr. Özen, kendilerinin de bu bilinçle Cumhurbaşkanı sisteminin Türkiye için önemini anlatmak adına Zonguldak genelinde çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmanın raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiklerini belirtti.
(OA-RFK-Y)

05.04.2017 14:17:43 TSI
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