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Adıyaman'da bisiklet turnuvası



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 10-12 yaş arasındaki çocuklar arasında bisiklet turnuvası düzenlendi.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu önünde bu yıl 2.si gerçekleştirilen ve 22 okuldan 150 sporcunun katıldığı bisiklet turnuvasında yarışmacılar, dereceye girmek için pedala bastı.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Bugün çocuklarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunabilmek için bisiklet turnuvalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da yeni bir spor dalı olmasına rağmen bisiklet sporuna ilgi her geçen gün artıyor. 150 Sporcunun mücadele ettiği bisiklet yarışlarında dereceye giren tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara İl Müdürü Keleş tarafından madalya ve kupaları verildi.

(CK-AOA-Y)



05.04.2017 14:19:46 TSI

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