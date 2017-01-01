05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Çelikcan: "İnsanlığa karşı suç işleniyor"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:13
Çelikcan: "İnsanlığa karşı suç işleniyor"

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, rejim uçaklarının Türkiye sınırına yakın İdlib'de, muhaliflerin elinde bulunan Han Şeyhun ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
Yapılan saldırıda yüzden fazla sivilin hayatını kaybettiğini 500 kişinin ise yaralandığını belirten Başkan Çelikcan, "Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar bir insanlık suçudur. Çoğu çocuk yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle kınıyorum. Sivil insanlara yönelik yapılan kimyasal silahların da kullanıldığı saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumların bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir. Çünkü burada insanlığa karşı da suç işlenmektedir" şeklinde konuştu.
Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insanın yerinden yurdundan olduğunu yüz binlerce çocuk, kadın ve sivil insanın hayatını kaybettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, şunları kaydetti:
"Suriye uluslararası toplumun kanayan yarasıdır. Suriye'de her gün insan hakları ihlal edilirken hiç kimse sesini çıkarmıyor. Burada Suriyeli vatandaşlara yaşam hakkı tanınmıyor. Türkiye zorda kalan bu insanlara kucak açarak hayatta kalmalarını sağlamıştır. Suriye'de ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Uluslararası toplum bu yönde Suriye rejimine baskı yaparak, insanlık dışı saldırılar ve katliamlar bir an önce sona erdirilmelidir."
(ELF-Y)

05.04.2017 14:21:25 TSI
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