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BİK'ten Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi

- "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi" programının Samsun ayağı 17 Nisan'da başlayacak



SAMSUN (İHA) - Basın İlan Kurumu(BİK) ile İŞKUR arasında yapılan protokol gereği "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi" programının Samsun ayağı 17 Nisan'da başlayacak. 3 hafta 90 saat sürecek eğitim sonucunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan dijital teknolojiler, hayatın her alanına etki ettiği gibi yazılı, görsel ve işitsel medyayı da aynı hızda dönüşüme zorunlu kılmaktadır. Dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği konusunda, nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla bu programı başlatacağız" dedi.

Basın sektöründe yaşanan değişime dikkat çeken Bayraktar, "Sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan Gazetecilik Eğitim Programımız medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, tasarım ile fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını hedeflemekle birlikte bu programımızın yazılı basının internet yayıncılığına entegrasyonunun sağlanmasına da katkısı olacaktır" diye konuştu.

Kursa, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ile iletişim fakülteleri lisans mezunları, Açıköğretim Fakültesi ve 2. öğretim öğrencileri veya iletişim meslek lisesi mezunlarının sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olarak herhangi bir işte çalışmayanlar başvurabileceklerini kaydeden Mustafa Bayraktar, "Basın sektöründe yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler verilecek" şeklinde konuştu.

Basın İlan Kurumu Gazetecilik Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceğini ifade eden Bayraktar şunları söyledi: "Bu sayede gazetelerde staj ve işbaşında eğitim imkânı verilerek istihdam sağlanacak ve bu şekilde eğitimin bitiminde kursiyerler edindikleri mesleki bilgilerini işbaşında çalışarak geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Ayrıca yerel ve ulusal basın da bu imkânlar çerçevesinde kalifiye insan kaynağıyla çalışma imkânı bulacaktır. Program sonunda katılımcıların; haber toplama ve yazma becerisine sahip, haber etiği ve haber hukukunu kavramış, çeşitli alan habercilikleri konusunda farkındalığı olan, görsel anlatım ve tasarım becerileri edinmiş, fotoğraf makinesi kullanımına hâkim, bilgi teknolojilerinde yaşanan küresel değişim ve dönüşümünün farkına varmış kalifiye personelin yetişmesi sürekli değişime uygun donanımda nitelikli insan kaynağının oluşması hedeflenmektedir."

(SAM-SLH-Y)



05.04.2017 14:25:50 TSI

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