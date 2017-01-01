YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'de 2017 yabani zeytin aşılama çalışmaları başladı

Mersin'de 2017 yabani zeytin aşılama çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2017 yılı yabani zeytin (delice) aşılama çalışmaları başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü 2015-2019 yıllarını kapsayan Delice Aşılaması Eylem Planı kapsamında Mersin'de 5 yılda 21 bin 690 dekar alanda 406 bin 500 adet delice aşılaması ve 20 bin adet zeytin fidanı dikilmesi planlandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ise 2015-2016 yılı aşılama çalışmalarında, 24 köyde 9 bin 200 dekar alanda, 117 bin 475 adet delice aşılanırken, 5 bin adet zeytin fidanı dikti.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı programı çerçevesinde Silifke, Erdemli, Bozyazı, Mut, Akdeniz ve Tarsus ilçelerine bağlı 10 köyde 3 bin 610 dekar alanda delice aşılama çalışmalarının başladığı, Nisan ve Mayıs aylarında aşılamanın devam edeceği bildirildi. Aşılanan yabani zeytinlerin, bakımlarını üstlenmek kaydı ile orman köylülerine verildiği kaydedilen açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüz delice potansiyeli ve aşılama çalışmalarında ülke çapında ilk 3'te yer almakta, kalem ve göz aşısı metotları kullanarak aşılama çalışmaları çok başarılıdır" denildi.

(KYM-Y)



05.04.2017 14:26:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER