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51 yıllık Avukat, Avukatlar gününde hayatını kaybetti



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NİĞDE (İHA) - Niğde Adliyesinde yaklaşık 51 yıl görev yapan avukat Yavuz Kadıoğlu, "Avukatlar gününde" hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybeden Kadıoğlu'nun cenazesi için Niğde Adliyesinde tören düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Baro Başkanı Demirbilek, burada yaptığı konuşmada, Avukatlar gününün çok buruk geçtiğini belirterek, Kadıoğlu'nun Niğde Adliyesinde 51 yıl görev yaptığını söyledi.

Hukuk için adalet için insanlar için mücadele veren bir insan, bir hukukçu olduğunu dile getiren Demirbilek, "Onun haricinde ve çok mümtaz bir kişilik, gerçekten çok değerli bir insan. Peygamberimiz, 'her canlı mutlaka ölümü tadacaktır' diyor. Burada bulunan hepimiz, bir gün mutlaka öleceğiz ama ölürken arkamızdan insanların tebessüm etmesi çok önemli. Meslektaşlarım Yavuz abinin isminin geçtiği her yerde mutlaka arkasından bir tebessüm gönderecektir" dedi.

Kadıoğlu'nun cenazesi Dışarı Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Niğde Derbent Mezarlığında toprağa verildi.

(AÖ-Y)



05.04.2017 14:31:33 TSI

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