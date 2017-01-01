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Felsefe Festivali başladı

- İki gün sürecek Felsefe Festivali'yle, Adanalıların felsefeye ilgisinin artırılması ve felsefeye farklı yaklaşımlar getirilmesi amaçlanıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Kent Konseyi ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilen, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Felsefe Festivali başladı. Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen ve iki gün sürecek festivalin açılışı, Tarihi Kız Lisesi binasında yapıldı.

Açılışa Adana Kent Konseyi yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümü akademisyenleri, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Adnan Gümüş, Felsefe Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve her yıl düzenli yapılan bir etkinliğe dönüşmesini arzu ettiğini söyledi.

Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak da; Türkiye'nin ilk Felsefe Festivali'nin Adana'da yapılıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mahmut Tülek, Adana'nın çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye genelinde zaman zaman farklı algılandığını ve Felsefe Etkinliği ile gündeme gelmesinin önemine değindi. Tülek, Felsefe Festivali'nin, bazı olumsuz algıların azalmasına katkı koyacağını söyledi ve şehir dışında olduğu için açılışa katılamayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selamlarını iletti.



İki gün boyunca birbirinden etkili sunumlar var

Konuşmaların ve etkinliğe katkı koyanlara plaket verilmesinin ardından, Eskişehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Taşdelen "Zaman" adlı koreografiyi sundu. Sahne alan ve dans eden Taşdelen'in, Felsefe'ye farklı yaklaşımı, salonu dolduranların büyük beğenisini topladı.

"Felsefe Hayatın İçinde" sloganıyla yürütülecek iki günlük etkinliğin açılışında, Demet Taşdelen, "Düşünce ve Hareketin Deneysel Buluşması: Bir Kavramı Görülebilir Kılmak Olanaklı mıdır?" başlıklarını da irdeledi.

Nuran Dilek "Öykülerle Çocuklar İçin Felsefe", Ömer Naci Soykan "Felsefe Hayata Ne Yapar?", İsmail Demirdöven "Albert Camus ve Devrimin Sorunsalı" konularıyla festivale katkıda bulunurken, festival kapsamında Örsan Öymen'in "Felsefe Nedir?", Osman Şahin'in "Halk Ozanlarımızda Felsefe", Yücel Kayıran'ın "Poetikanın Felsefe Algısı", Ali Osman Gündoğan'ın "Hayata Davet Eden Felsefe", Harun Tepe'nin "Felsefede ve Yaşamda Etik Politika İlişkisi" başlıklı söyleşileri Adanalılarla buluşuyor.

Şiir ve müzik dinletileriyle renklendirilen Felsefe Festivali'nde Ali Utku'nun "Edebiyat ve Felsefe", Betül Çotuksöken'in "İnsan Felsefesinde Yeni Bir Boyut", Hatice Nur Erkızan'ın "Felsefe İnsanlığın Hizmetinde Nasıl Olabilir?" ve Haluk Erdem'in "Hayatın İçinde Felsefe" başlıklarıyla yapacağı sunumlar da katılımcılara felsefenin farklı yönlerini aktarıyor.

(ELF-Y)



05.04.2017 14:39:24 TSI

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