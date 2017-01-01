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Baro Başkanı Arslan'dan referandum mesajı

- Manisa'da Avukatlar Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa'da 5 Nisan Avukatlar Günü, Manisa Adalet Sarayı'nda çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Manisa'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Manisa Adalet Sarayı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Elvan Başpınar, Manisa Baro Başkanı Avukat Ali Arslan, avukatlar, hakimler ve savcılar katıldı. Manisa Adalet Sarayı önündeki Atatürk anıtı önüne Manisa Baro Başkanı Avukat Ali Arslan tarafından çelenk sunulmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması yapan Başkan Arslan, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Anayasalar toplumda önemli değişikliklere sebep olmaktadır. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile HSYK yeniden oluşturulmuş ve bu değişiklik 15 Temmuz darbe kalkışmasının altyapısını oluşturmuştur. Önümüze gelen Anayasa değişikliği paketinde de bir çok konuda değişiklikle ve fakat bunlardan en önemlisi HSYK'nın yapısının yeniden oluşturulması ile ilgilidir. Bu değişikliğin ne getirdiği çok iyi incelenmelidir. Sonuçları öngörülebilmeli ve tüm siyasi düşüncelerden uzaklaşarak değerlendirme yapılmalıdır. Bu bir siyasi partinin iktidara gelip gelmemesi sorunu değildir. Bu yargı bağımsızlığı ile ilgili bir konudur. Anayasalar her zaman değişmez. Yapılacak değişiklikler ülkenin geleceğini, yaşam şeklini etkilemektedir. Avukatlar bu anlamda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Ülkemizin en temel konusu olan Anayasa değişikliğinde doğaldır ki en fazla hukukçular, avukatlar ve barolar konuşacaktır" dedi.

Başkan Arslan'ın açıklamasının ardından tören sona erdi.

(AY-Y)



05.04.2017 14:40:49 TSI

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