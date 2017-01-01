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Ham karpuz hasadına bu sene de geçit yok

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:34
Ham karpuz hasadına bu sene de geçit yok
Ham karpuz hasadına bu sene de geçit yok

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, turfanda karpuz üretiminin Türkiye'deki en önemli merkezi Çukurova'da, bu yıl da ham karpuz hasadına izin vermeyeceklerini söyledi.
Adana'daki ziraat odası başkanları, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek, çiftçinin sorunlarını görüştü. Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, Aladağ Ziraat Odası Başkanı Bahri Ceren, Feke Ziraat Odası Başkanı Tahsin Çilingir, Saimbeyli Ziraat Odası Başkanı Davut Damar, Kozan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahbazoglu, Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal, Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Erdinç Altıok ve Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak'ın katılımıyla Yüreğir Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, her oda başkanı kendi bölgelerinde karşılaştıkları problemleri dile getirdi.
"Tarladan sofraya güvenilir gıda, bağımsız gıda otoritesinin kurulması, anız yangınları ile ilgili çözüm önerileri, tarım kredi fiyatlarının serbest piyasa koşullarından daha fazla olması, Ziraat Bankası borç erteleme durumu, pamuk priminin açıklanması, kırsalda bulunan odaların borç ödemelerinde kolaylık sağlanması, TARSİM primleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFiF) ödemesi, ham karpuz hasadının engellenmesi için alınması gereken tedbirler" gibi konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, odaların birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.
Doğan, toplantıda ele alınan konuların, rapor halinde ilgili makamlara ulaştırılmak üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne iletileceğini kaydetti.
Karpuz hasadı konusunun önemli olduğunu vurgulayan Doğan, turfanda karpuz üretiminin Türkiye'deki en önemli merkezi Çukurova'da, bu yıl da ham karpuz hasadına izin vermeyeceklerini, denetim ekiplerinin oluşturulması yönündeki hazırlıkların şimdiden başladığını söyledi.
Daha sonra oda başkanlarına, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan tarafından Sheraton Otel'de yemek verildi. Yemeğe; Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Yüreğir İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ayhan Bülbül, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Murat Yücel de katıldı.
(ELF-Y)

05.04.2017 14:41:15 TSI
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