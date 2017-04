YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çolakbayrakdar, "Boztepe'yi Yeşertiyoruz"

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla daha yeşil Kocasinan için Boztepe Mahallesi'nde esnaf ve öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade ederek, "Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle Boztepe'nin kaderi değişecek ve Yeşiltepe ismini alacak." dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, il ve ilçe müdürleri, STK temsilcileri, öğrenci ve esnaflar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan'ın yeşil dokusunun dünya normlarının üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Yeşil Kayseri yapma arzusu adım adım hayata geçiyor. 1994-2000 yılları arası Kayseri'de kişi başına ağaç, 2 metrekare civarındaydı. Bugün Kocasinan'da kişi başına ağaç, 8 metrekarenin üzerindedir. Dünya ortalaması kişi başına düşen ağaç, 7 metrekaredir. Bu sonuçlarla dünya ortalamasının üzerindeyiz. Artık bozkırların Boztepe'nin değil, yeşil bir Kocasinan, yeşil bir Kayseri ve yeşil bir Türkiye'yiz. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elitaş, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için 16 Nisan'da milletin vereceği kararın tarihi önem taşıdığına vurgu yaparak, 'Evet' çağrısında bulundu. Elitaş, "Devletimizin ve milletimizin bekası için, siyasi ve ekonomik istikrar için milli bir proje ve milli bir süreç için kısaca Türkiye'nin geleceği için 16 Nisan'da 'Evet' oyu çok önemlidir. Bizim burada diktiğimiz ağaçlar değil, genç yavrularımızın hayatını en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için 16 Nisan tarihi bir dönemdir. Yavrularımızın geleceği ve daha yaşanabilir Türkiye için evet demeliyiz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise daha yeşil Kocasinan için her hafta Çarşamba günleri ağaç dikimi etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını vurgulayarak, "Toplumumuzun 7'den 70'e her kesimini davet ederek, onlarla birlikte ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu işi yaparken de gençlerimiz ve çocuklarımızla ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Güçlü ve Büyük Türkiye'nin geleceği, gençlerle birlikte olacağına inanıyoruz. Yapmış olduğumuz her çalışma, etkinlik ve proje, gençlerimiz ve çocuklarımız içindir. Bir sonraki kuşaklara güzel yarınlar bırakmak içindir. O yüzden yaptığımız çalışmalara onları da dahil ediyoruz" diye konuştu.

Boztepe Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle kaderini değiştirerek, Yeşiltepe ismini alacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallemiz, Kocasinan'a ve Kayseri'mize yakışır bir hale gelecek. 116 mahallemizin 116 mahallesinde farklı farklı proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Her bir mahallenin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah bu mahallelerin hepsi, birbirinden daha farklı güzelleşecek. Gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse yol, kaldırım ve park çalışmalarıyla Kocasinan'ımız, Türkiye'ye örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında 3 farklı orman oluşturduklarını belirterek, "Kocasinan'da her doğan bebeğin adına bir ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi de yeni evlenen içindir. Diğeri ise rahmeti rahmana kavuşmuş, bu dünyadan ahirete intikal etmiş geçmişlerimizin içinde bir anı ormanı oluşturacağız. Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, protokol, öğrenci ve esnaf ile birlikte fidan dikti. Ardından Boztepe Semt Konağı'na uğrayan Başkan Çolakbayrakdar ve Mustafa Elitaş, burada da bir süre vatandaşlarla sohbet edip gönüllerini aldı.

05.04.2017 14:42:08 TSI

