05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çolakbayrakdar, "Boztepe'yi Yeşertiyoruz"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:35
Başkan Çolakbayrakdar, "Boztepe'yi Yeşertiyoruz"
Başkan Çolakbayrakdar, "Boztepe'yi Yeşertiyoruz"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla daha yeşil Kocasinan için Boztepe Mahallesi'nde esnaf ve öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade ederek, "Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle Boztepe'nin kaderi değişecek ve Yeşiltepe ismini alacak." dedi.
Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, il ve ilçe müdürleri, STK temsilcileri, öğrenci ve esnaflar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan'ın yeşil dokusunun dünya normlarının üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Yeşil Kayseri yapma arzusu adım adım hayata geçiyor. 1994-2000 yılları arası Kayseri'de kişi başına ağaç, 2 metrekare civarındaydı. Bugün Kocasinan'da kişi başına ağaç, 8 metrekarenin üzerindedir. Dünya ortalaması kişi başına düşen ağaç, 7 metrekaredir. Bu sonuçlarla dünya ortalamasının üzerindeyiz. Artık bozkırların Boztepe'nin değil, yeşil bir Kocasinan, yeşil bir Kayseri ve yeşil bir Türkiye'yiz. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Elitaş, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için 16 Nisan'da milletin vereceği kararın tarihi önem taşıdığına vurgu yaparak, 'Evet' çağrısında bulundu. Elitaş, "Devletimizin ve milletimizin bekası için, siyasi ve ekonomik istikrar için milli bir proje ve milli bir süreç için kısaca Türkiye'nin geleceği için 16 Nisan'da 'Evet' oyu çok önemlidir. Bizim burada diktiğimiz ağaçlar değil, genç yavrularımızın hayatını en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için 16 Nisan tarihi bir dönemdir. Yavrularımızın geleceği ve daha yaşanabilir Türkiye için evet demeliyiz" dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise daha yeşil Kocasinan için her hafta Çarşamba günleri ağaç dikimi etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını vurgulayarak, "Toplumumuzun 7'den 70'e her kesimini davet ederek, onlarla birlikte ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu işi yaparken de gençlerimiz ve çocuklarımızla ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Güçlü ve Büyük Türkiye'nin geleceği, gençlerle birlikte olacağına inanıyoruz. Yapmış olduğumuz her çalışma, etkinlik ve proje, gençlerimiz ve çocuklarımız içindir. Bir sonraki kuşaklara güzel yarınlar bırakmak içindir. O yüzden yaptığımız çalışmalara onları da dahil ediyoruz" diye konuştu.
Boztepe Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle kaderini değiştirerek, Yeşiltepe ismini alacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallemiz, Kocasinan'a ve Kayseri'mize yakışır bir hale gelecek. 116 mahallemizin 116 mahallesinde farklı farklı proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Her bir mahallenin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah bu mahallelerin hepsi, birbirinden daha farklı güzelleşecek. Gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse yol, kaldırım ve park çalışmalarıyla Kocasinan'ımız, Türkiye'ye örnek olacak" ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında 3 farklı orman oluşturduklarını belirterek, "Kocasinan'da her doğan bebeğin adına bir ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi de yeni evlenen içindir. Diğeri ise rahmeti rahmana kavuşmuş, bu dünyadan ahirete intikal etmiş geçmişlerimizin içinde bir anı ormanı oluşturacağız. Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.
Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, protokol, öğrenci ve esnaf ile birlikte fidan dikti. Ardından Boztepe Semt Konağı'na uğrayan Başkan Çolakbayrakdar ve Mustafa Elitaş, burada da bir süre vatandaşlarla sohbet edip gönüllerini aldı.
(AÖ-Y)

05.04.2017 14:42:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ERÜ'de Kırgız kültürü tanıtıldı
YEREL

ERÜ'DE KIRGIZ KÜLTÜRÜ TANITILDI
Kayseri'de 66 kilogram esrar ele geçirilmesi
YEREL

KAYSERİ'DE 66 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLMESİ
- KASKİ'de kanalizasyon hattı yapım ihalesi
YEREL

- KASKİ'DE KANALİZASYON HATTI YAPIM İHALESİ
Başkan Cabbar'dan kan bağışı
YEREL

BAŞKAN CABBAR'DAN KAN BAĞIŞI
Eğitim-Sen Şube Başkanı Ulaş Apaydın:
YEREL

EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANI ULAŞ APAYDIN:
Ticaret Borsası'ndan KTO'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

TİCARET BORSASI'NDAN KTO'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN DÜZENLEDİĞİ KİMYASAL SALDIRILARA TEPKİLER
Kayseri OSB çalışanları anayasa değişikliği konusunda bilgilendirilecek
YEREL

KAYSERİ OSB ÇALIŞANLARI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEK
Mülkiyeti belediyeye ait arsalar ihale ile satıldı
YEREL

MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT ARSALAR İHALE İLE SATILDI
30 yaşındaki kadın kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti
YEREL

30 YAŞINDAKİ KADIN KENDİNİ DOĞALGAZ BORUSUNA ASARAK İNTİHAR ETTİ
Engelliler, Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata Projesi İle Desen Eğitimi Alıyor
YEREL

ENGELLİLER, MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA ENGELSİZ HAYATA PROJESİ İLE DESEN EĞİTİMİ ALIYOR
CHP Genel Sekreteri Sındır:
YEREL

CHP GENEL SEKRETERİ SINDIR:
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, &quot;Kayseri Eğitimi Kaybettiği Heyecanı Arıyor&quot;
YEREL

EĞİTİM BİR SEN KAYSERİ 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN, "KAYSERİ EĞİTİMİ KAYBETTİĞİ HEYECANI ARIYOR"
&quot;Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi&quot; toplantıları Kayseri'de devam edecek
YEREL

"KADININ ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ" TOPLANTILARI KAYSERİ'DE DEVAM EDECEK
Takla atan otomobil 3 haraca zarar verdi
YEREL

TAKLA ATAN OTOMOBİL 3 HARACA ZARAR VERDİ
Hak-Iş'den Suriye'de akan kana tepki
YEREL

HAK-IŞ'DEN SURİYE'DE AKAN KANA TEPKİ
GÜNCELLEME - Ali İsmail Korkmaz davasında karar çıktı
YEREL

GÜNCELLEME - ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Başkan Çelik yatırımları inceledi
YEREL

BAŞKAN ÇELİK YATIRIMLARI İNCELEDİ
5 Nisan Avukatlar Günü
YEREL

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Ali İsmail Korkmaz davası
YEREL

ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASI
BRN Yatakları Genel Müdürü Berna İlter, &quot;Hedefimiz Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ülkeye Ulaşmak&quot;
YEREL

BRN YATAKLARI GENEL MÜDÜRÜ BERNA İLTER, "HEDEFİMİZ CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 100 ÜLKEYE ULAŞMAK"
Sahabiye'de topu devir işlemleri başlıyor
YEREL

SAHABİYE'DE TOPU DEVİR İŞLEMLERİ BAŞLIYOR
Kocasinan, Türkiye Kupasında ikinci oldu
YEREL

KOCASİNAN, TÜRKİYE KUPASINDA İKİNCİ OLDU
Doç. Dr. Altan Göktaş: &quot;Diyabet gözleri de etkiliyor&quot;
YEREL

DOÇ. DR. ALTAN GÖKTAŞ: "DİYABET GÖZLERİ DE ETKİLİYOR"