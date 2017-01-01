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Şehitkamil'de 2 bin 600 öğrenci kampta buluştu



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi, yılın ilk çeyreğinde 70 farklı okul ve kurumdan 2 bin 600 öğrenciyi misafir etti. 365 gün aralıksız olarak kamp alanında sürdürülen faaliyetlere bahar aylarının gelmesiyle ilgi de artıyor.

Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi; pentatlon parkuru, paintball, tırmanma duvarı, zipline, yüksek ip ve engel parkurları, takım oyunları, oryantring, temel kampçılık eğitimleri, bireysel oyunlar, gibi eğlenceli sportif ve sosyal faaliyetlerle 2017 yılında geride kalan 3 ayda 70 farklı okul ve kurumdan 2 bin 600 genç öğrenciyi ağırladı. 30'ar kişilik gruplar halinde, 3'er günlük ve günübirlik eğlendirici ve öğretici programlarla gençleri doğal ortamda buluşturan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, 4 mevsim boyunca faaliyetlerini aralıksız olarak devam ettiriyor.

Fark oluşturan kamp merkezi

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı Lideri Hayri Yılmaz, gerçekleştirdikleri sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerde misafir ettikleri grup ve öğrenci sayısıyla fark oluşturduğunu belirterek, kamp faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi, gençlerin maddi ve manevi gelişiminde önemli bir yere sahip. Her yıl binlerce öğrencimizi birbirinden renkli ve heyecanlı etkinliklerle misafir ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha geniş kitlere ulaşabilmek adına faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sosyal, sportif, kültürel ve kişisel ihtiyaçlara cevap veren, genç odaklı, modern gençlik kampımızda gerçekleştirdiğimiz proje çalışmaları, misafir ettiğimiz gruplar ve etkinliklerde ağırladığımız öğrenci sayısıyla adeta fark yarattık. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleriyle öğrenci gruplarımızı alanımızdan mutlu, fazla enerjilerinden arınmış ve eğim-öğretim maratonun stresini atmış şekilde uğurluyoruz. Planlamalarımız doğrultusunda 2017 yılının sonunda 10 bin öğrencimizi kamp alanımızda misafir etmiş olacağız" dedi.

Eğitim, spor ve sağlık içiçe

İl genelindeki farklı okullardan binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, kamp programı içerisinde eğitim, spor ve sağlığın içe içe olduğunu söyledi. Çolak, "Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezinde öğrenci gruplarımız milli ve manevi değerlerimizi öğreniyor. Yapılan çalışmalar, özgüven düzeyi yüksek gençlerden oluşan sağlıklı nesillerin oluşmasını sağlıyor. Kamp faaliyetleri içerisinde eğitim, spor ve sağlık iç içe. Katılımcı tüm okullarımızın öğretmenleri ve öğrencileri gerçekleştirilen tüm çalışmalardan oldukça memnun. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Şehitkamil Belediyemiz büyük bir uyum içerisinde çocuklarımızın, gençlerimizin her anlamda sağlıklı, güçlü bir şekilde yetişebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere destek veren başta idarecilerimiz olmak üzere, değerli öğretmenlerimize ve kıymetli öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(SD-Y)



05.04.2017 14:42:13 TSI

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