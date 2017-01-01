05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Unutulan sanatlar Bursa'da canlanıyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:37
Unutulan sanatlar Bursa'da canlanıyor
Unutulan sanatlar Bursa'da canlanıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da düzenlenen Kültür Sanat Günlerinde unutulmaya yüz tutan zanaatlar tanıtıldı.
Bursa Kent Konseyi (BKK) Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından 2-8 Nisan tarihleri arasında organize edilen 2. Bursa Ulusal Kültür Sanat Festivali, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin katıldığı törenle başladı. Merinos AKKM Fuar Alanı'ndaki festivalde ahşap oyma sanatı, bakır cami alemi yapımı, cam süsleme, deri kıspet ve saraciye, devrek baston yapımı, fayton ve at arabası yapımı, ipek iğne oyası, hüsn-i hat ve kaligrafi, keçe sanatı, kemik tarak yapımı, tel kırma-işlemi ve tezhip gibi farklı dallarda 110 sanatçıya ait 2 binin üzerinde eser 1 hafta boyunca sergilenecek. Festivalde ustalarla çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilecek. Ayrıca Merinos AKKM Fuar Alanı'nda kurulacak 83 stantta usta sanatçılar gün boyu canlı sanatlarını icra edecek. Bursa Mehter Takımı'nın renk kattığı festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bursa, sanayi, kültürel ve sosyal hayatıyla öne çıkmayı başarabilen bir şehirdir. Büyükşehir Belediyesi olarak her projede kültürel ve sanat değerlerimizi, sadece Türk insanına değil bütün dünyaya bırakılacak mirasımız olarak görüyor ve gözetiyoruz. İşte bunun için yöresel sanat dallarımızı genç nesillere aktarma projelerimizde tarihi ve kültürü ile bütünleşen programlara imza atıyoruz" dedi.
Dünün emaneti sanat dallarının yarınlara aktarılmasını da garanti altına almış olduklarını belirten Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın kültürel zenginliğinin de başka özellikleri kadar ön plana çıkması noktasında pek çok çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Festivaller, sempozyumlar, paneller gibi faaliyetlerin bu şehrin sadece mimari projelerle geleceğe taşınmayacağının ispatı olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, "Bursa Kent Konseyi tarafından hazırlanan 2. Ulusal Bursa Kültür Sanat Festivali, kentimizin kültürel değerlerini öne çıkaran konseptiyle farklı bir heyecan yaşattı. Festival, bu yıl da dolu dolu içeriğiyle adından söz ettirecek. 5-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 24 ilden 110 sanatçı katılım sağlıyor. Kültür sanat festivalimize, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne bağlı sanatçıların yanında bireysel sanatçılar da katılıyor. 75 farklı sanat dalından 2000'in üzerinde eser festivalde sergilenecek. Ebru, çini, tezhip, rölyef, minyatür, dokuma, naht, hat, takı ve koza gibi birçok sanat dalı ile aynı mekanda buluşmak isteyen kültür aşıklarını ve sanatseverleri Merinos AKKM'ye bekliyoruz" diye konuştu.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle Türkiye'nin en aktif kent konseyi haline geldiklerini vurguladı. Artık yılda 2000'in üzerinde faaliyet gerçekleştirir hale geldiklerini, 4 meclis ve 30 çalışma grubuyla birlikte faydalı islere imza attıklarını söyleyen Çepni, "Festivalin düzenlenmesinde büyük emeği olan başta Başkanımız Recep Altepe olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, Kültür Sanat Çalışma Grubu üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada Medeniyetimizin izlerini taşıyan nadide eserleri sergiliyoruz. Sanatçılarımız 1000 yıllık medeniyetimizin izlerini bugüne aktarıyor. 75 farklı sanat dalını Bursalılarla buluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayıyı daha da üst seviyelere çıkartacağız" şeklinde konuştu.
(MŞ)

05.04.2017 14:43:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dağ bisikleti yarışları nefes kesti
YEREL

DAĞ BİSİKLETİ YARIŞLARI NEFES KESTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Çocuklar geleceğe sanatla yürüyor
YEREL

ÇOCUKLAR GELECEĞE SANATLA YÜRÜYOR
&quot;Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın&quot;
YEREL

"BAHAR ALERJİSİNİ SOĞUK ALGINLIĞI İLE KARIŞTIRMAYIN"
Miniklerin uzay yolculuğu
YEREL

MİNİKLERİN UZAY YOLCULUĞU
Nilüfer Belediyesi tarihle buluşturuyor
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ TARİHLE BULUŞTURUYOR
Başbuğ anıldı
YEREL

BAŞBUĞ ANILDI
Marmarabirlik 17 milyon lira kar payı dağıtacak
YEREL

MARMARABİRLİK 17 MİLYON LİRA KAR PAYI DAĞITACAK
Denizleri koruma eğitimi
YEREL

DENİZLERİ KORUMA EĞİTİMİ
Yürüyen merdiveni engelleyen yandı
YEREL

YÜRÜYEN MERDİVENİ ENGELLEYEN YANDI
GÜNCELLEME - Helikopter destekli 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - HELİKOPTER DESTEKLİ 2 BİN POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Bursa'da &quot;Memur-Sen'e Davet Tercih Evet'' etkinliği
YEREL

BURSA'DA "MEMUR-SEN'E DAVET TERCİH EVET'' ETKİNLİĞİ

Engelsiz orman
YEREL

ENGELSİZ ORMAN
Osmangazi'de bir tarih daha ayağa kalkıyor
YEREL

OSMANGAZİ'DE BİR TARİH DAHA AYAĞA KALKIYOR
Camilere büyükşehir eli
YEREL

CAMİLERE BÜYÜKŞEHİR ELİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
BBDSO'dan &quot;İspanyol Gitar&quot; konseri
YEREL

BBDSO'DAN "İSPANYOL GİTAR" KONSERİ
Bursa'daki cinayet
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET
Can dostlara özel fotoğraf sergisi
YEREL

CAN DOSTLARA ÖZEL FOTOĞRAF SERGİSİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Bursa'da:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU BURSA'DA:
Amatör spor kulübü yöneticilerine seminer
YEREL

AMATÖR SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNE SEMİNER
Hem yürüdüler, hem fidan diktiler
YEREL

HEM YÜRÜDÜLER, HEM FİDAN DİKTİLER
Aktaş: &quot;17 Nisandan itibaren daha da hızlanarak yolumuza devam edeceğiz&quot;
YEREL

AKTAŞ: "17 NİSANDAN İTİBAREN DAHA DA HIZLANARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"