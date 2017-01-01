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Unutulan sanatlar Bursa'da canlanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da düzenlenen Kültür Sanat Günlerinde unutulmaya yüz tutan zanaatlar tanıtıldı.

Bursa Kent Konseyi (BKK) Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından 2-8 Nisan tarihleri arasında organize edilen 2. Bursa Ulusal Kültür Sanat Festivali, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin katıldığı törenle başladı. Merinos AKKM Fuar Alanı'ndaki festivalde ahşap oyma sanatı, bakır cami alemi yapımı, cam süsleme, deri kıspet ve saraciye, devrek baston yapımı, fayton ve at arabası yapımı, ipek iğne oyası, hüsn-i hat ve kaligrafi, keçe sanatı, kemik tarak yapımı, tel kırma-işlemi ve tezhip gibi farklı dallarda 110 sanatçıya ait 2 binin üzerinde eser 1 hafta boyunca sergilenecek. Festivalde ustalarla çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilecek. Ayrıca Merinos AKKM Fuar Alanı'nda kurulacak 83 stantta usta sanatçılar gün boyu canlı sanatlarını icra edecek. Bursa Mehter Takımı'nın renk kattığı festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bursa, sanayi, kültürel ve sosyal hayatıyla öne çıkmayı başarabilen bir şehirdir. Büyükşehir Belediyesi olarak her projede kültürel ve sanat değerlerimizi, sadece Türk insanına değil bütün dünyaya bırakılacak mirasımız olarak görüyor ve gözetiyoruz. İşte bunun için yöresel sanat dallarımızı genç nesillere aktarma projelerimizde tarihi ve kültürü ile bütünleşen programlara imza atıyoruz" dedi.

Dünün emaneti sanat dallarının yarınlara aktarılmasını da garanti altına almış olduklarını belirten Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın kültürel zenginliğinin de başka özellikleri kadar ön plana çıkması noktasında pek çok çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Festivaller, sempozyumlar, paneller gibi faaliyetlerin bu şehrin sadece mimari projelerle geleceğe taşınmayacağının ispatı olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, "Bursa Kent Konseyi tarafından hazırlanan 2. Ulusal Bursa Kültür Sanat Festivali, kentimizin kültürel değerlerini öne çıkaran konseptiyle farklı bir heyecan yaşattı. Festival, bu yıl da dolu dolu içeriğiyle adından söz ettirecek. 5-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 24 ilden 110 sanatçı katılım sağlıyor. Kültür sanat festivalimize, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne bağlı sanatçıların yanında bireysel sanatçılar da katılıyor. 75 farklı sanat dalından 2000'in üzerinde eser festivalde sergilenecek. Ebru, çini, tezhip, rölyef, minyatür, dokuma, naht, hat, takı ve koza gibi birçok sanat dalı ile aynı mekanda buluşmak isteyen kültür aşıklarını ve sanatseverleri Merinos AKKM'ye bekliyoruz" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle Türkiye'nin en aktif kent konseyi haline geldiklerini vurguladı. Artık yılda 2000'in üzerinde faaliyet gerçekleştirir hale geldiklerini, 4 meclis ve 30 çalışma grubuyla birlikte faydalı islere imza attıklarını söyleyen Çepni, "Festivalin düzenlenmesinde büyük emeği olan başta Başkanımız Recep Altepe olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, Kültür Sanat Çalışma Grubu üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada Medeniyetimizin izlerini taşıyan nadide eserleri sergiliyoruz. Sanatçılarımız 1000 yıllık medeniyetimizin izlerini bugüne aktarıyor. 75 farklı sanat dalını Bursalılarla buluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayıyı daha da üst seviyelere çıkartacağız" şeklinde konuştu.

(MŞ)



05.04.2017 14:43:30 TSI

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