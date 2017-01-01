05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yusuf Adli'den Suriye'deki katliama kınama

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:37
Yusuf Adli'den Suriye'deki katliama kınama
Yusuf Adli'den Suriye'deki katliama kınama

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun kasabasının kimyasal gazla bombalanmasını şiddetle kınayarak, "Bu vahşeti seyreden batıyı kınıyoruz" dedi.
Sendikanın Van Şube Başkanlığını ziyaret eden Yusuf Adli; Batı, İran ve Rusya'nın şımarttığı Suriye rejiminin sınırımızdaki İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasında gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı tarihin affetmeyeceğini söyledi. Adli, "Suriye rejimi kendi vatandaşlarına acımasızca şiddet uyguluyor. İnsanları katlediyor. Yerinden yurdundan ediyor. Zalimlikte sınır tanımayan Esed rejimi, şimdi de kimyasal gaz kullanarak insanları katletmeye başladı. Kimyasal gaz kullanılması insanlık suçudur. Bunu dikkate almayan Esed, vatandaşlarını katlederken çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden bomba yağdırıyor. Esed, katliamlarını yaparken maalesef dünya seyrediyor. Hangi dine, hangi etnik kökene mensup olursa olsun insanların vahşice öldürülmesi kabul edilemez" dedi.
"Bu vahşet kanımızı dondurdu. Kimyasal gazdan etkilenerek nefessiz kalan 500 çocuk öldü" diyen Yusuf Adli, şöyle dedi:
"Bu günahsız çocuklara yapılan zulmü Allah'ta kabul etmez, insanlıkta kabul etmez. Bu, vicdansızlıktır. Bu zulüm, yapanların başına bela olacaktır. Onların iktidarları yerle yeksan olacaktır. Emperyalistler bu katliamları sadece seyrediyor. Çünkü Suriye'de öldürülen insanlar Müslüman. Eğer Hıristiyan bir ülkede bu katliam yapılmış olsaydı, şimdi dünya ayağa kalkardı. Dünyanın bu katliam karşısında büründüğü sessizliği kınıyoruz. Bu sessizlik Esed gibi bir zalime cesaret veriyor."
Ülkemizde de Esed yanlılarının bu katliama sevindiğini gördüklerini ifade eden Adli, "Katliamla dalga geçen ve bu zalimliğin arkasında duranları da şiddetle kınıyoruz. İç siyasete düşmanlıkları nedeniyle Esed rejiminin katliamlarına sevinen, bu vahşeti üstü kapalı savunan, dalga geçen, yazmayan kalemşörlerin vicdanlarını pazarlamaları utanç verici! En büyük arzumuz, bu katliamı yaparak insanlık suçu işleyenlerin bir gün yargı önüne çıkarılmalarıdır. Bu katillerin cezalarını çekecekleri günü sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

05.04.2017 14:44:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto 3. Lig 1. Grup
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG 1. GRUP
Erciş Balık Bendi ağaçlandırılıyor
YEREL

ERCİŞ BALIK BENDİ AĞAÇLANDIRILIYOR
KOSGEB kredi raporları açıklandı
YEREL

KOSGEB KREDİ RAPORLARI AÇIKLANDI
Kaymakam Çiçekli'den ev ziyaretleri
YEREL

KAYMAKAM ÇİÇEKLİ'DEN EV ZİYARETLERİ
Van'da FETÖ/PDY davaları
YEREL

VAN'DA FETÖ/PDY DAVALARI
&quot;Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller&quot; projesi
YEREL

"SAĞLIKLI DİŞLER, SAĞLIKLI NESİLLER" PROJESİ
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
YEREL

VAN'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Suriye'de katledilenler için gıyabi cenaze namazı
YEREL

SURİYE'DE KATLEDİLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
Başkan Çelik'ten Bakan Çelik'e teşekkür
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN BAKAN ÇELİK'E TEŞEKKÜR
Hoşap Kalesi UNESCO yolunda
YEREL

HOŞAP KALESİ UNESCO YOLUNDA
AK Parti'den İller Bankasına ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN İLLER BANKASINA ZİYARET
Saadet Partisinden İdlib vahşetine tepki
YEREL

SAADET PARTİSİNDEN İDLİB VAHŞETİNE TEPKİ
Büyükşehir Belediyespor'dan Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Diriliş Gençlik Derneğinde rozet töreni
YEREL

DİRİLİŞ GENÇLİK DERNEĞİNDE ROZET TÖRENİ
Çenesinde tümör olan çocuğa kaymakam sahip çıktı
YEREL

ÇENESİNDE TÜMÖR OLAN ÇOCUĞA KAYMAKAM SAHİP ÇIKTI
Bahçesaray'da referandum çalışmaları
YEREL

BAHÇESARAY'DA REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Buzları çözülen göle &quot;kuş bakışı&quot;
YEREL

BUZLARI ÇÖZÜLEN GÖLE "KUŞ BAKIŞI"
Van'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

VAN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Van'da &quot;Huzur Türkiye-4&quot; uygulaması
YEREL

VAN'DA "HUZUR TÜRKİYE-4" UYGULAMASI
Başdanışman İnanç'tan Belediyespor'un yeni yönetime ziyaret
YEREL

BAŞDANIŞMAN İNANÇ'TAN BELEDİYESPOR'UN YENİ YÖNETİME ZİYARET
Başkan Soğanda'dan köy ziyareti
YEREL

BAŞKAN SOĞANDA'DAN KÖY ZİYARETİ
Kavram'dan müzik şöleni
YEREL

KAVRAM'DAN MÜZİK ŞÖLENİ
Başbakan Danışmanı İnanç'tan referandum değerlendirmesi
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI İNANÇ'TAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ