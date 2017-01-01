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Yusuf Adli'den Suriye'deki katliama kınama



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VAN (İHA) - Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun kasabasının kimyasal gazla bombalanmasını şiddetle kınayarak, "Bu vahşeti seyreden batıyı kınıyoruz" dedi.

Sendikanın Van Şube Başkanlığını ziyaret eden Yusuf Adli; Batı, İran ve Rusya'nın şımarttığı Suriye rejiminin sınırımızdaki İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasında gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı tarihin affetmeyeceğini söyledi. Adli, "Suriye rejimi kendi vatandaşlarına acımasızca şiddet uyguluyor. İnsanları katlediyor. Yerinden yurdundan ediyor. Zalimlikte sınır tanımayan Esed rejimi, şimdi de kimyasal gaz kullanarak insanları katletmeye başladı. Kimyasal gaz kullanılması insanlık suçudur. Bunu dikkate almayan Esed, vatandaşlarını katlederken çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden bomba yağdırıyor. Esed, katliamlarını yaparken maalesef dünya seyrediyor. Hangi dine, hangi etnik kökene mensup olursa olsun insanların vahşice öldürülmesi kabul edilemez" dedi.

"Bu vahşet kanımızı dondurdu. Kimyasal gazdan etkilenerek nefessiz kalan 500 çocuk öldü" diyen Yusuf Adli, şöyle dedi:

"Bu günahsız çocuklara yapılan zulmü Allah'ta kabul etmez, insanlıkta kabul etmez. Bu, vicdansızlıktır. Bu zulüm, yapanların başına bela olacaktır. Onların iktidarları yerle yeksan olacaktır. Emperyalistler bu katliamları sadece seyrediyor. Çünkü Suriye'de öldürülen insanlar Müslüman. Eğer Hıristiyan bir ülkede bu katliam yapılmış olsaydı, şimdi dünya ayağa kalkardı. Dünyanın bu katliam karşısında büründüğü sessizliği kınıyoruz. Bu sessizlik Esed gibi bir zalime cesaret veriyor."

Ülkemizde de Esed yanlılarının bu katliama sevindiğini gördüklerini ifade eden Adli, "Katliamla dalga geçen ve bu zalimliğin arkasında duranları da şiddetle kınıyoruz. İç siyasete düşmanlıkları nedeniyle Esed rejiminin katliamlarına sevinen, bu vahşeti üstü kapalı savunan, dalga geçen, yazmayan kalemşörlerin vicdanlarını pazarlamaları utanç verici! En büyük arzumuz, bu katliamı yaparak insanlık suçu işleyenlerin bir gün yargı önüne çıkarılmalarıdır. Bu katillerin cezalarını çekecekleri günü sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



05.04.2017 14:44:29 TSI

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