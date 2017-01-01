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Söke Belediyesi Avukatlar Günü'nü unutmadı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Aydın Baro Başkanlığı Söke Temsilciliği başta olmak üzere Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı makamında ziyaret etti.

Söke Baro Temsilcisi Av. Seher Durgaç Karagöz'e tüm avukat camiası adına çiçek takdim eden Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş; "Hukuk Devleti anlayışının temel taşlarından biri olan tüm avukatlarımızın, Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Toplumumuzdaki hak ve özgürlüklerin savunucusu olarak fedakârca hizmet eden, kamu vicdanına ve yasalara bağlı olarak mesleklerini icra eden avukatlarımızın meslekleri gerçekten kutsal meslekler arasındadır" dedi.

Söke Baro Temsilcisi Av. Seher Durgaç Karagöz ve Söke Barosu Avukatları, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş'a ziyaret ve dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Diğer taraftan Söke Adliyesinde karşılaştığı avukatlar ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Yardımcısı Karakaş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nı da makamında ziyaret ederek Avukatlar Günü'nü kutladı.

(LT-MB-Y)



05.04.2017 14:45:51 TSI

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