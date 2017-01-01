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AK Parti'den İller Bankasına ziyaret



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VAN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ve yönetim kurulu üyeleri, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk'ü makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundular.

Karşılıklı sohbet içinde geçen ziyarette konuşan AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Van'ın her kurumuna ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek; "Bizlere ne düşüyorsa her aşamada yapmaya hazırız" dedi.

İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü olarak bölgemizde bir Büyükşehir Belediyesine, 3 il belediyesine ve 58 ilçe belediyesine hizmet sunmaktayız. Hükümetimizin vermiş olduğu destekle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

(MSA-Y)



05.04.2017 14:48:47 TSI

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