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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"5 Nisan Avukatlar Günü" töreni

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:43
"5 Nisan Avukatlar Günü" töreni
"5 Nisan Avukatlar Günü" töreni

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Samsun Barosu, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Samsun Barosu'na bağlı avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında Anıt Park içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törenin ardından kısa bir konuşma yapan Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, "Hukuk devletinin olduğu yerde bağımsız, tarafsız yargı, bağımsız, tarafsız yargının olduğu yerde adalet, adaletin olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde istikrar, istikrarın olduğu yerde yatırım, yatırımın olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde zenginlik, zenginliğin olduğu yerde refah, refahın olduğu yerde huzur, huzurun olduğu ortamda ise sağlıklı birey ve toplum vardır. Demokratik hukuk devletlerinde hakimlik ve savcılık kurumlarının yanında bağımsız ve tarafsız yargının işleyişini sağlayan ve güvence altına alan en temel unsur savunmanın ve savunmanın temsilcisi olan avukatların varlığıdır. Avukatlar bu anlamda hem adil yargılanmanın hem de adil yargılamayı gerçekleştiren bağımsız yargının ve bağımsız yargıyı teminat altına almış olan hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Vatandaşların yargıya olan ilgisini çekebilmek, avukatlık mesleğinin geleceğini tartışabilmek ve mesleki dayanışmayı gerçekleştirmek adına her yıl 5 Nisan günü 'Avukatlar Günü' olarak kutlanmaktadır. Bu kutlamalar kapsamında bir takım etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl da Samsun Barosu olarak meslektaşlarımız, diğer yargı mensupları ve ilgi gösteren vatandaşlar ile avukatlar günümüzü hafta olarak kutlamaktayız" dedi.
Tören, avukatların anıt önünde fotoğraf çekinmesiyle sonlandı.
(ED-SLH-Y)

05.04.2017 14:50:49 TSI
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