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Dindarlı Mahallesinin göleti temizlendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl'ün Dindarlı mahallesinde hayvan içme suyu göleti temizlik çalışması yaptı.

İl genelinde kırsal hizmetlerine aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıgöl'ün Dindarlı mahallesinde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların il genelini kapsadığını belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa genelinde üreticinin yüzünü güldürmek için projeler üretiyoruz. Hayvan içme suyu göletlerinde de temizlik çalışması yapılıyor. Sarıgöl ilçesi Dindarlı mahallesinde bulunan gölette de temizlik yapıldı. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

(AY-Y)



05.04.2017 14:54:13 TSI

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