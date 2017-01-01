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Gençliğin projesinde hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu projesinde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin ortak girişimi ile start alan Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu projesinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Yaklaşık 14 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen dev tesiste 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 500 kişilik basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümleri ile ferah ve geniş bir peyzaj alanına sahip olacak. Tesis ilçenin sporla çok daha fazla anılmasına imkan sağlayacak ve Turgutlu'nun önemli bir kazancı olacak.

Turgutlu'nun sportif anlamda gelişmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için bu tür sportif alanların önemli olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, spor ve sosyal hayatın iç içe olduğu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte ilçeye hak ettiği projeleri kazandıracaklarını söyledi.

(AY-Y)



05.04.2017 14:55:21 TSI

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