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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başkan Yılmaz'dan Bafra'ya otogar müjdesi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:48
Başkan Yılmaz'dan Bafra'ya otogar müjdesi
Başkan Yılmaz'dan Bafra'ya otogar müjdesi
- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:
- "Bu kötü otogarı Bafra'nın içerisinden çıkartacağız"

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra ilçesine yeni otogar müjdesi verdi.
Bafra için her şeyi planladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Baframızın otogarından, Baframızın sebze meyve halinden tutunda Sedde projesine kadar her şeyi planladık. Şimdi eski otogarı Bafra'nın girişinden çıkartacağız ve bu müjdeyi vermek istiyorum. İki üç yıl içerisinde bu kötü otogarı Bafra'nın içerisinden çıkartacağız. O alanı da muhakkak bir kültür tesisi, Bafra'nın ihtiyacı olan Bafra'nın sosyal yetişmişliğini cevap verecek bir yere dönüştüreceğiz. Belediye Başkanımız Zihni Bey ile istişare ediyoruz. Halle ilgili konuyu da konuşuyoruz. Önündeki bürokratik sorunları çözmeye çalışıyoruz. Baframız önümüzdeki süreç içerisinde çok daha iyi olacak. Irmak seddesini Bafra önemsiyor. Elimizde bir proje var. Bu projenin bir parçasını aldık ve bu sene ve önümüzdeki sene Bafralıların hafta sonlarında gezebileceği hale muhakkak getireceğiz" dedi.
(ŞU-SLH-Y)

05.04.2017 14:55:50 TSI
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