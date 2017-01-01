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Salihli'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:48
Salihli'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi
Salihli'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığında, meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen Nisan ayı toplantısında 18 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken, ayrıca 1 yıl görev yapacak olan encümen ve komisyon üyelerinin seçimleri de yapıldı.
Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından 3 askerimiz şehit edilmiş olup 5 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim" dedi.
Salihli Belediye meclisinin 3 yılı geride bıraktığına vurgu yapan Başkan Kayda, "4 Nisan 2014 tarihinde göreve başladık. Bugün meclisimiz 3 yılı geride bıraktı. Bu süreçte başta meclis üyesi arkadaşlarım, daire müdürlerim ve çalışma arkadaşlarım ile Salihli'ye hizmet için çalıştık. Hepsine teşekkür ediyorum" derken konuşmasında Alparslan Türekş'i de unutmadı. Başkan Kayda "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alpaslan Türkeş'i 20'nci ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Camia olarak, ülke olarak saygıyla anıyoruz." dedi.

Yeni üyeler seçildi
Nisan ayı toplantısında 1 yıllık görev süreleri dolan Encümen, İmar ve Plan ve Bütçe, Hukuk ve Tarifeler, Kültür Sanat Eğitim Gençlik ve Spor, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunda görev yapacak üyeler seçildi. Gizli oyla yapılan seçimde Encümen Üyeliğine MHP'den Basri Ersoy, Gürol Ersoy, Bağımsız meclis üyesi Cihan Sarı seçildi. Açık oylama ile yapılan seçimlerde Plan ve Bütçe Komisyonuna MHP'den Seçil Can, Cevdet Zurnacı, İsa Yıldırım, CHP'den Mehmet Şanver ve AK Parti'den Alpaslan Balcı, İmar Komisyonuna MHP'den Beray Erim, Emre Erol, Yücel Kaşıkçı, CHP'den Koray Kaplan ve AK Parti'den Mevli Pehlivan, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna MHP'den Osman Vural, Zehra Tiryaki, Yunus Candan, CHP'den Mehmet Şanver, AK Parti'den Hidayet Deniz, Kültür Sanat Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna MHP'den Beray Erim, Zehra Tiryaki, Emre Erol, CHP'den Zeynel Abidin Alpaslan ve AK Parti'den Abdülkadir Akkaplan, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna ise MHP'den Sebahattin Tekdal, İsa Yıldırım, Hasan Dorga, CHP'den Selim Akbıyıkoğlu ve AK Parti'den Pınar Kaplan seçildi.

Ücretlerde indirime ret
2016 Mali yılı Denetim Komisyon Raporunun da meclise sunulduğu toplantıda ayrıca 2017 yılı ocak ve şubat ayları jeotermal ücretlerinde indirime gidilmesi talebinde komisyon raporundaki ret karar, oy çokluğu ile kabul edildi. Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3 adet motosiklet, 1 adet hizmet aracının alınması talebi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hasta nakil ambulansı alınması talebi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İçme suyu Dairesi Başkanlığının Gökçeköy ve Poyrazdamları mahallelerinde yapacak olduğu sondaj çalışması için yer tahsisi talebi de oy birliği ile kabul edildi.
Nisan ayı toplantısında şehir imar plan notlarının 31. maddesi, Kocaçeşme Mahallesi 2003 ada 9 parselin imar planı değişikliği talebi, Mülkiyeti TCDD'ye ait Zafer Mahallesi 2138 ada 15 parselde bulunan 2 bin 300 metrekarelik alanın tahsisi, protokol imzalanması ve bu konu ile ilgili gerçekleştirilecek tüm işlemler için belediye başkanına yetki verilmesi hususu komisyonlara havale edildi.
Öte yandan Salihli Belediye meclisinin, 2016 yılı faaliyet raporunu görüşmek için 10 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden toplanacağı öğrenildi.
(BA-SC)

05.04.2017 14:55:53 TSI
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